Бундестаг одобрил масштабную реформу немецких спецслужб, позволяющую Федеральной разведывательной службе Германии (BND) проводить активные операции за границей, включая кибератаки и диверсии. За законопроект проголосовали 309 депутатов, против выступили 190, ещё 71 воздержался. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Согласно принятому документу, BND сможет не только собирать разведывательную информацию, но и непосредственно вмешиваться в деятельность объектов, представляющих угрозу для Германии. В частности, спецслужбе разрешат выводить из строя зарубежные серверы государственных хакерских группировок и нарушать работу информационных систем.

Новые полномочия также предусматривают возможность проникновения в компьютерные системы предприятий по производству беспилотников и химического оружия. Немецкие разведчики смогут саботировать производство, вмешиваться в цепочки поставок вооружений и препятствовать подготовке диверсий.

Реформа затронет и Федеральное ведомство по защите конституции (BfV), отвечающее за внутреннюю безопасность. Его сотрудники получат дополнительные возможности для цифрового наблюдения, анализа биометрических данных и проведения отдельных скрытых операций.

При этом применение наиболее серьёзных мер будет подлежать предварительному контролю специального независимого органа, в состав которого войдут преимущественно бывшие судьи.

Власти ФРГ объясняют необходимость изменений ростом угроз со стороны иностранных разведок, включая предполагаемую активность России, Китая и Ирана. В правительстве считают, что дополнительные полномочия позволят эффективнее противодействовать кибератакам, шпионажу и диверсиям. Представители оппозиции, в свою очередь, опасаются ослабления разграничения между функциями полиции и разведывательных служб.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке в Германии законопроекта, расширяющего возможности внешней разведки BND. Ещё в декабре 2025 года стало известно, что документ разработали в ведомстве канцлера Фридриха Мерца. Предложенные изменения затрагивали традиционные ограничения на деятельность немецких разведывательных органов, действовавшие после Второй мировой войны.