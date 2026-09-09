Реал Мадрид — Интер 2:1: результат матча Лиги чемпионов 8 сентября 2026 года

«Реал Мадрид» победил «Интер» 2:1 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов 2026/27. Мбаппе и Вальверде забили за мадридцев, Карлос Аугусто — за миланцев. Life.ru собрал счёт, голы, составы, статистику и главные моменты встречи.

Матч «Реал Мадрид» — «Интер» 8 сентября 2026 года завершился со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба. Команда Жозе Моуринью выиграла на «Сантьяго Бернабеу» и заработала первые три очка в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27.

За «Реал» забили Килиан Мбаппе и Федерико Вальверде, за «Интер» отличился Карлос Аугусто. При этом миланцы больше владели мячом и чаще били по воротам, а одним из героев мадридцев стал Тибо Куртуа, проведший свой 100-й матч в Лиге чемпионов.

Реал Мадрид — Интер: счёт и результат матча 8 сентября

Лига чемпионов УЕФА 2026/27, общий этап, 1-й тур

Матч: Реал Мадрид — Интер Дата: 8 сентября 2026 года Счёт: 2:1 Счёт после первого тайма: 2:0 Стадион: «Сантьяго Бернабеу», Мадрид Голы: Мбаппе, 14; Вальверде, 23 — Карлос Аугусто, 77 Главный судья: Майкл Оливер Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

Официальный итог встречи — «Реал Мадрид» 2:1 «Интер». Победу хозяев подтвердили UEFA и официальный матч-центр мадридского клуба.

Кто забил в матче Реал Мадрид — Интер

Мбаппе открыл счёт — 1:0

Первый гол «Реала» пришёл на 14-й минуте. «Интер» потерял мяч у своей штрафной, Браим Диас быстро воспользовался ошибкой соперника и вывел Килиана Мбаппе на ударную позицию. Француз в касание отправил мяч в ворота Жозепа Мартинеса.

Для Мбаппе этот гол стал 71-м в Лиге чемпионов. Француз сравнялся с легендой мадридского клуба Раулем и вышел на совместное пятое место в историческом списке лучших бомбардиров Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе и Федерико Вальверде в матче «Реал Мадрид» — «Интер» в Лиге чемпионов. Фото © EPA/JUANJO MARTIN

Вальверде наказал «Интер» за ошибку — 2:0

Всего через девять минут «Реал» увеличил преимущество. На 23-й минуте Федерико Вальверде пошёл в прессинг и отобрал мяч у вратаря «Интера» Жозепа Мартинеса, после чего отправил его в сетку.

Гол оказался победным, а после встречи Вальверде был признан лучшим игроком матча.

Карлос Аугусто вернул интригу — 2:1

«Интер» всё-таки добился своего во втором тайме. На 77-й минуте Лаутаро Мартинес прострелил в штрафную, а Карлос Аугусто завершил атаку и сократил отставание миланцев.

После этого гости попытались спасти встречу, но «Реал» удержал победный счёт.

Как прошёл матч Реал — Интер

Игра началась значительно сложнее для «Реала», чем можно предположить по счёту первого тайма. Уже в дебюте Маркус Тюрам заставил Куртуа вступить в игру, затем бельгийский вратарь справился с опасным ударом Хакана Чалханоглу.

Но мадридцы значительно лучше использовали ошибки соперника. Сначала потеря мяча привела к голу Мбаппе, а затем ошибка Жозепа Мартинеса позволила Вальверде сделать счёт 2:0.

«Интер» при этом не развалился. Кёртис Джонс попал в перекладину, а после перерыва итальянская команда продолжила давление. У самого «Реала» были возможности забить третий: свои моменты не реализовали Мбаппе, Джуд Беллингем и Браим Диас.

После гола Карлоса Аугусто мадридцам пришлось провести нервную концовку. Куртуа вновь вступал в игру и в итоге помог хозяевам сохранить 2:1.

Статистика матча Реал Мадрид — Интер

Несмотря на победу, по ряду показателей «Реал» уступил сопернику. Согласно статистике Opta, мадридцы владели мячом только 35,6% игрового времени, тогда как у «Интера» было 64,4%.

«Реал Мадрид» — «Интер» 2:1: статистика матча Лиги чемпионов — владение мячом, удары, xG и сейвы. Инфографика © Life.ru

Особенно показателен объём давления «Интера»: 21 удар стал максимальным показателем для гостевой команды на поле «Реала» в матче группового или общего этапа Лиги чемпионов с октября 2004 года.

А 35,6% владения — минимальный показатель «Реала» в домашнем матче группового или общего этапа ЛЧ за период, который отслеживает Opta с сезона-2003/04.

Составы Реала и Интера на матч 8 сентября

«Реал Мадрид»: Куртуа, Дюмфрис, Конате, Хёйсен, Кукурелья, Александер-Арнольд, Вальверде, Браим Диас, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

«Интер»: Жозеп Мартинес, Павар, Биссек, Бастони, Диуф, Карлос Аугусто, Чалханоглу, Кёртис Джонс, Барелла, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам.

Мбаппе забил 71-й гол в Лиге чемпионов и догнал Рауля

Гол в ворота «Интера» оказался для Килиана Мбаппе историческим. Теперь у нападающего 71 мяч в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов — столько же забил Рауль.

Мбаппе делит с бывшим капитаном «Реала» пятое место среди лучших бомбардиров турнира. Следующая цель француза — Карим Бензема, на счету которого 90 голов.

Не менее важным оказался юбилей Тибо Куртуа. Голкипер провёл 100-й матч в Лиге чемпионов и сделал семь сейвов. Именно его игра во многом позволила «Реалу» пережить давление «Интера» во второй половине встречи.

Арбитр показывает жёлтую карточку во время матча «Реал Мадрид» — «Интер» на «Сантьяго Бернабеу». Фото © AP Photo/Bernat Armangue)

«Реал» в пятый раз подряд победил «Интер» в Лиге чемпионов

Мадридский клуб продолжил удачную серию против «Интера». Теперь «Реал» выиграл пять последних матчей Лиги чемпионов против миланцев:

2020 год — «Реал» — «Интер» 3:2;

2020 год — «Интер» — «Реал» 0:2;

2021 год — «Интер» — «Реал» 0:1;

2021 год — «Реал» — «Интер» 2:0;

2026 год — «Реал» — «Интер» 2:1.

Таким образом, миланский клуб не набирал очков против мадридцев в Лиге чемпионов с момента возобновления их встреч в 2020 году.

Что значит победа Реала над Интером

«Реал Мадрид» начал общий этап Лиги чемпионов сезона-2026/27 с трёх очков. Для команды Жозе Моуринью победа оказалась особенно важной после поражения от «Бетиса» со счётом 0:1 в предыдущем матче чемпионата Испании.

Сам Вальверде после игры признал, что мадридцы провели не лучший матч и во втором тайме позволили сопернику слишком многое, однако подчеркнул важность победы для возвращения уверенности.

Когда следующие матчи Реала и Интера в Лиге чемпионов

Во втором туре общего этапа «Интер» 13 октября сыграет дома с «Брюгге».

Следующий матч «Реала» в Лиге чемпионов состоится 14 октября: мадридский клуб на выезде встретится с «Ромой».

Частые вопросы о матче Реал Мадрид — Интер

Как сыграли «Реал Мадрид» и «Интер» 8 сентября 2026 года?

«Реал Мадрид» победил «Интер» со счётом 2:1 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Кто забил голы в матче «Реал» — «Интер»?

За «Реал» забили Килиан Мбаппе на 14-й минуте и Федерико Вальверде на 23-й. У «Интера» отличился Карлос Аугусто на 77-й минуте.

Где проходил матч «Реал Мадрид» — «Интер»?

Игра состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Кто стал лучшим игроком матча «Реал» — «Интер»?

Лучшим игроком встречи был признан Федерико Вальверде.