Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов выступил против возможного исключения украинской команды из числа участников чемпионата мира 2027 года ради возвращения россиян. По его мнению, организаторам стоит рассмотреть вариант с увеличением количества сборных на турнире. Об этом специалист рассказал «Советскому спорту».

«Честно, я не совсем за такой вариант, что когда сборная России вернётся, то уберут Украину. Эти ребята завоевали своё место, вышли в группу А. Тем более, что украинцы вышли впервые за очень долгое время. Им бы там поиграть хотя бы годик. Это было бы интересно», — заявил Крикунов.

Тренер подчеркнул, что считает несправедливым лишать украинских хоккеистов возможности выступить среди сильнейших команд мира после того, как они добились этого результата на льду. Крикунов считает более справедливым добавить дополнительно ещё одну команду в группу.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Германии с 13 по 30 мая 2027 года. Сборная Украины должна выступить в группе А, но из-за возвращения Россия её участие оказалось под вопросом. Страна занимает последнее место.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон допустил замену Украины сборной России на чемпионате мира 2027 года. По его словам, на конгрессе IIHF ранее договорились возвращать российскую команду в тот дивизион, где она выступала до отстранения. Однако окончательного решения о замене участников взрослого первенства пока нет.