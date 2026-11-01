Около 70% жителей Ирана выступают за пересмотр ядерной доктрины страны. Такую оценку озвучил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсен Резаи. По словам чиновника, вопрос уже стал предметом серьёзных обсуждений в иранском руководстве.

Резаи объяснил подобные настроения ударами США и Израиля по иранским ядерным объектам. Он указал, что Тегеран допускал инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои предприятия, однако это не предотвратило атаки. Теперь, по его словам, в обществе возникают вопросы о целесообразности сохранения прежней политики.

При этом секретарь Совбеза подчеркнул, что власти пока не приняли решения о пересмотре ядерной доктрины. Обсуждается прежде всего то, следует ли придерживаться действующих принципов в случае нового вооружённого конфликта.

Ранее Мохсен Резаи заявил, что Иран может пересмотреть своё участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия, если США вновь начнут военную операцию против республики. Он допустил, что после нового вооружённого конфликта Тегеран уже не захочет оставаться в соглашении. При этом Резаи подчеркнул: пока Иран участвует в ДНЯО, он намерен пользоваться всеми предусмотренными договором правами.