Роботы начнут строить дороги в России Специализированное предприятие нефтяной компании вошло в консорциум по развитию беспилотных и роботизированных систем в дорожно-транспортной отрасли. Обложка © Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

В состав нового отраслевого объединения вошли: «Газпромнефть – Дорожное строительство», ФАУ «РОСДОРНИИ» и Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ), Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» и «Р.О.С.АСФАЛЬТ», рыбинский завод «Дорожных машин». Соответствующее соглашение о сотрудничестве было заключено на конференции «Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения».

Участники консорциума намерены вести совместные научные исследования, разрабатывать и внедрять новые цифровые и роботизированные технологии. Особое внимание будет уделено развитию образовательных инструментов, в том числе технологий виртуальной и дополненной реальности, созданию тренажеров дорожно-строительной техники. Эти и другие решения помогут в подготовке квалифицированных специалистов с востребованными в отрасли навыками.

Фото © Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

- Беспилотные технологии в дорожной отрасли постепенно переходят от экспериментальных проектов к практическим инструментам эффективного строительства. Их применение позволяет специалистам быстрее собирать и обрабатывать данные при проектировании, точнее контролировать ход работ и существенно сокращать сроки реализации проектов. В перспективе роботизированные системы могут стать основой умных дорог по всей стране. Подписанное соглашение объединит компетенции и экспертизу производителей техники, разработчиков цифровых систем, научных организаций и специалистов в области дорожного строительства, — рассказал генеральный директор «Газпромнефть – Дорожное строительство» Михаил Поздняков.

- Внедрение высокоавтоматизированной техники в дорожное строительство требует комплексного подхода. Новые технологии диктуют необходимость опережающей стандартизации – актуализации действующих и разработки новых стандартов, формирования актуальных образовательных программ и создания принципиально иной цифровой среды для реализации дорожных проектов. Поэтому в рамках соглашения мы вместе с партнерами будем выстраивать эту экосистему – от производства материала до укладки покрытия и фиксации итогового результата на цифровой платформе, — отметил президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ» Николай Быстров.

- Единая цифровая среда – ключевой элемент развития автономной дорожной техники. Чтобы ее создать, мы совместно с дорожно-строительными компаниями обеспечим интеграцию данных с беспилотных машин в цифровую платформу контроля укладки дорожной одежды. Речь о телеметрии, показаниях датчиков и производственных параметрах – они нужны для объективной оценки качества и эффективности работ. Это создаст основу для тиражирования таких решений по всей стране, — пояснил президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» Александр Сёмкин.

Авторы Валерия Мишина