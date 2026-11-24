«Родные города»: музейные команды из десяти регионов представили на конференции в Санкт-Петербурге идеи проектов на 2027 год Конференция «Музеи в системе креативных индустрий» собрала в петербургском центре современного искусства Эрарта десятки специалистов из регионов России. Они обсудили, как культурные проекты влияют на экономику и привлекательность региона. Обложка © Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Особенность этого года – в конференции кроме сотрудников музеев участвовали представители региональной власти и специалисты нефтяной компании из Омской, Оренбургской, Томской, Тюменской и других областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Совместно они разрабатывали идеи культурных проектов для своих городов. Среди них создание новых музейных маршрутов и пространств, открытие кофеен и внутренних дворов. Ежегодная встреча со специалистами региональных музеев – ключевое событие проекта «Родные музеи» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В первый день конференции участники слушали лекции экспертов и работали в проектных группах, а также обсудили с петербургскими историками и журналистами Львом Лурье и Евгением Вышенковым, как музеи могут менять сознание горожан. Так, мемориальный объект превращается в живой организм, где посетитель становится соучастником музейного высказывания. По мнению Льва Лурье, визит в музей может стать ярким переживанием, как театральное представление. Евгений Вышенков продолжил эту аналогию и предложил формат «Площадного музея»: выйти за стены музея, увлечь случайного прохожего еще с улицы, как это делали мастера на рынках и площадях в древности.

Во второй день конференции Фёкла Толстая провела панельную дискуссию с участием директоров музеев-заповедников «Поленово» Натальи Поленовой и «Остров-град Свияжск» Артёма Силкина, а также главы Дома культуры «ГЭС-2» Артёма Бондаревского. Спикеры обсудили, как музею выстроить партнерство с властью и бизнесом, чтобы вместе менять городскую среду.

Фото © Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

За четыре года в регионах появилось более 80 новых культурных проектов. Этим летом открылся благоустроенный двор Музея природы и человека в Ханты-Мансийске, в Омске прошла выставка популярных современных художников, а на Ямале появилось больше объектов уличного искусства. Музеи проводят фестивали, которые входят в культурный календарь регионов. Так, в Оренбурге во второй раз состоялся Купеческий фестиваль, посвященный истории, архитектуре и традициям Оренбуржья.

По итогам конференции музейные команды вместе с представителями власти и бизнеса презентовали идеи совместных проектов, которые могут быть реализованы в 2027 году.

В ноябре участники конференции продолжат обучение. В результате более 50 региональных специалистов получат сертификат о повышении квалификации.

— Эта конференция — прекрасная возможность для партнёрства и создания новых связей. Музеи генерируют смыслы, экспертное сообщество помогает найти интересные подходы, представители власти и бизнеса консультируют, как довести проект до реализации. Благодаря таким встречам улучшается коммуникация между всеми сторонами. Я всегда за то, чтобы наши музейные и культурные институты участвовали в подобных форумах: возвращаясь, они привносят что-то новое в культурную повестку региона, — рассказала заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Елена Майер.

Фото © Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

— Сохранение наследия – это миссия музея, системная многолетняя работа. Но продвижение и актуализация культурного наследия – вторая важная задача, которую легче решать в формате проектов. Мы в Толстовском музее занимаемся именно этим: не вмешиваясь в тексты Льва Николаевича, мы организуем читательские марафоны, волонтерские проекты, театральные фестивали, где молодые режиссеры и драматурги работают с его идеями. Задача в том, чтобы находить интересные форматы, и через них открывать наследие заново, переупаковывать его. И в этом заключается важная роль любого музея – быть местом современного осмысления истории, — рассказала руководитель Толстовского центра изучения, цифровизации и популяризации культурного наследия Фёкла Толстая.

— Наше взаимодействие с программой началось с закупки аудиогидов для музея. После этого мы смогли сделать не только экскурсии по экспозиции, записанные голосами артистов, но и спектакль-променад по посёлку. В ближайшее время тысячным тиражом выйдет комикс, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта, об экспедиции Павла Крузенштерна к берегам Ямала 1862 года и подвиге оленевода Сейча Сэротэтто, спасшего команду шхуны «Ермак». В планах — создание мультфильма: всё, чтобы история районного музея вышла на федеральный уровень, — отметила директор Ямальского районного музея Екатерина Захарова.

Авторы Валерия Мишина