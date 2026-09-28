Россия — Иран 29 сентября 2026: онлайн-трансляция, составы, где смотреть и результат матча

Сборная России 29 сентября 2026 года сыграет с Ираном в Казани. Товарищеский матч пройдёт на «Казань Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Life.ru собрал всё главное перед игрой: где смотреть прямую трансляцию, кто вызван на матч, какие футболисты точно не сыграют, статистику очных встреч и последние новости команд. Во время встречи здесь будет обновляться ход матча, а после финального свистка появятся итоговый счёт, авторы голов и главные моменты.

Первоначально начало встречи было запланировано на 19:30, однако РФС перенёс старт на 19:00 мск по договорённости с основным вещателем.

Россия — Иран 29 сентября 2026: главное о матче

Инфографика © Life.ru

РФС подтверждает дату, место и новое время начала встречи. Российская команда уже прибыла в Казань.

Где смотреть матч Россия — Иран 29 сентября

Прямая трансляция матча Россия — Иран начнётся 29 сентября в 19:00 по московскому времени.

В телевизионном эфире встречу покажет Первый канал. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте 1tv.ru, а также в Okko. На Okko запланированы предматчевая и послематчевая студии с разбором состава и игры.

Следить за ходом встречи, счётом, голами и ключевыми событиями также можно будет в этом материале Life.ru.

Россия — Иран: онлайн матча 29 сентября

Матч начнётся 29 сентября в 19:00 мск.

До стартового свистка здесь появятся официальные стартовые составы сборных России и Ирана. Во время игры блок будет обновляться по ходу встречи: голы, замены, предупреждения и другие ключевые эпизоды.

После завершения матча здесь же останутся итоговый результат, авторы голов и основные события встречи.

Состав сборной России на матч с Ираном

Изначально Валерий Карпин вызвал на осенний сбор 29 футболистов. После подтверждённых потерь в распоряжении тренерского штаба остаются следующие игроки.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Арсен Адамов («Ахмат»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания («Краснодар»), Кирилл Данилов и Данил Круговой (ЦСКА), Игорь Дивеев («Зенит»), Виктор Мелёхин («Ростов»), Максим Осипенко («Динамо»).

Полузащитники: Артём Карпукас и Максим Глушенков («Зенит»), Данил Пруцев и Наиль Умяров («Спартак»), Алексей Батраков («Галатасарай»), Матвей Кисляк, Иван Обляков и Кирилл Глебов (ЦСКА), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьёв («Краснодар»), Александр Соболев («Зенит»).

Официальный стартовый состав России станет известен ближе к началу встречи и будет добавлен в этот материал после появления матчевого протокола.

Кто не сыграет за Россию против Ирана

Сборная России уже потеряла перед матчем двух защитников московского «Локомотива».

Евгений Морозов покинул расположение национальной команды по медицинским показаниям и проходит восстановление в клубе. Александр Сильянов также получил повреждение и досрочно вернулся в «Локомотив». Оба защитника матч Россия — Иран пропустят.

Арсен Захарян также не сыграет: полузащитник находился в расширенном списке, но не вошёл в окончательную заявку. Карпин объяснял это недостатком игровой практики футболиста в клубе.

Состав Ирана на матч с Россией: кто приехал в Казань

В сборной Ирана перед встречей сообщили, что команда намерена сыграть против России основным составом: из-за Азиатских игр отсутствовать должны лишь несколько молодых футболистов.

Одна из главных фигур гостей — хорошо знакомый российским болельщикам Сердар Азмун, ранее выступавший за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Пресс-служба сборной Ирана отдельно подтвердила, что Азмун находится с командой и готов принять участие в матче.

В Казань также приехал форвард Мехди Тареми, а среди футболистов иранской команды есть Рамин Резаян, Алиреза Бейранванд и Эхсан Хаджсафи.

Точный стартовый состав Ирана, как и российской команды, станет известен после публикации официального протокола.

Что Карпин говорил о матче Россия — Иран

Валерий Карпин называл Иран и Нигерию двумя сильными соперниками осеннего сбора и обращал внимание, что обе национальные команды входят в топ-30 рейтинга ФИФА.

Главный тренер объяснял смысл таких встреч возможностью проверить уровень российской команды на фоне сильного соперника: «Нам интересно посмотреть, как мы можем выглядеть на фоне таких соперников».

Перед первым матчем осеннего сбора у сборной России получился полноценный недельный цикл подготовки, что, по словам Карпина, позволило работать в более спокойном режиме.

Россия — Иран: статистика личных встреч

Россия и Иран до матча в Казани встречались четыре раза. Баланс полностью равный: по одной победе у каждой команды и две ничьи.

Инфографика © Life.ru

Последняя встреча прошла 10 октября 2025 года в Волгограде. Россия победила 2:1: у хозяев забили Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков, у Ирана отличился Амирхоссейн Хоссейнзаде.

Таким образом, матч в Казани станет пятой встречей сборных России и Ирана.

В какой форме Россия и Иран подходят к матчу

Для сборной России встреча с Ираном станет первым матчем после летней паузы. В пяти предыдущих играх 2026 года команда Валерия Карпина одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение: Россия обыграла Никарагуа — 3:1, Буркина-Фасо — 3:0 и Тринидад и Тобаго — 3:0, сыграла 0:0 с Мали и уступила Египту — 0:1.

Иран летом выступил на чемпионате мира 2026 года. На групповом этапе команда сыграла вничью с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом, заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.

Последнюю встречу перед поездкой в Казань иранцы провели 24 сентября против Узбекистана и проиграли 1:3.

Результат матча Россия — Иран 29 сентября 2026

Матч Россия — Иран состоится 29 сентября и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Итоговый счёт, авторы голов и главные моменты встречи будут опубликованы в этом разделе сразу после окончания игры.

Во сколько начинается Россия — Иран?

Матч начнётся 29 сентября в 19:00 мск. Ранее встреча была запланирована на 19:30, но РФС официально изменил время начала.

Где смотреть Россия — Иран в прямом эфире?

Матч покажет Первый канал. Онлайн встречу можно посмотреть на 1tv.ru и Okko.

Где пройдёт матч Россия — Иран?

Игра состоится в Казани на «Казань Арене», также известной под коммерческим названием «Ак Барс Арена».

Сколько раз Россия играла с Ираном?

До встречи 29 сентября сборные провели четыре матча: Россия выиграла один, Иран — один, ещё две игры завершились вничью.

Когда последний раз Россия побеждала Иран?