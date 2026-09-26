Россияне бросились скупать гармонизаторы биополя в погоне за «позитивными вибрациями»

Продавец устройств, которым приписывают способность создавать «позитивные вибрации» и улучшать самочувствие, заработал на них около 5 млн рублей. Так называемые гармонизаторы биополя подключаются к обычной розетке, а стоимость отдельных моделей доходит до 90 тыс. рублей, сообщает Baza.

Производители объясняют принцип действия приборов воздействием определённых волн на биополе человека. В описаниях также говорится о частотах, на которых человек якобы может «вибрировать» годами из-за хронических заболеваний, негативных эмоций или так называемых нересурсных состояний. Научных подтверждений эффективности подобной технологии нет.

Специалисты допускают, что субъективное улучшение самочувствия после таких сеансов может объясняться расслаблением и самовнушением. Схожий эффект способны давать привычные практики отдыха и медитации.

Цены на такие устройства начинаются примерно от 12 тыс. рублей. За наиболее современную модель просят уже около 90 тыс. Средний чек при этом превышает 20 тыс. рублей. Некоторые приборы оснащают AUX-разъёмом и возможностью подключения к электросети.

Интерес к необычным гаджетам постепенно растёт. По данным АТОЛ, с января по август 2026 года спрос на «гармонизаторы энергии» увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их средняя стоимость поднялась на 14%.

Ранее Life.ru рассказывал о «гуру народной медицины», который продавал фильтр для воды якобы «от рака» и чехол для телефона для «защиты биополя». Стоимость одного только «оздоровительного» очистителя воды доходила почти до 100 тысяч рублей.