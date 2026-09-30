Россияне стали на 25% чаще доверять свою безопасность искусственному интеллекту

Согласно аналитике МегаФона за год спрос на ассистента Еву и её защиту вырос на 25%. При этом аналитика показывает, что наиболее активно ассистентом пользуются жители столичных регионов, а также Самарской и Ростовской областей, Башкортостана. Основная аудитория — россияне старше 30 лет. На возрастную группу 31–45 лет приходится 42% активных пользователей, ещё 37% — на абонентов от 46 до 65 лет. Доля старшего поколения (65+) составляет 10%.