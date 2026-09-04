Россияне взяли пять медалей в четвёртый день Всемирных игр кочевников

Пять медалей завоевала Единая команда России в четвёртый день VI Всемирных игр кочевников в Киргизии. В активе россиян два золота, серебро и две бронзы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы команды Илья Ломако.

Первое золото России принесла Клара Спиридонова. Она выиграла соревнования по стрельбе из лука в дисциплине «корейская мишень» на дистанции 145 метров.

Ещё одну золотую медаль взял Никита Хабаров. Он стал лучшим в абсолютной весовой категории по якутской национальной борьбе «хапсагай».

Денис Вагапов добавил в российскую копилку серебро. Он занял второе место в соревнованиях силачей в дисциплине «стронгмен».

Ещё две награды россияне получили в казахской национальной борьбе «казак куреси» и в конных скачках на 11 км «жорго салыш». В обеих дисциплинах команда взяла бронзовые медали.

VI Всемирные игры кочевников проходят в Киргизии с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Церемония открытия состоялась в Бишкеке, а основные соревнования принимают Чолпон-Ата и Кырчын в Иссык-Кульской области. Закрытие Игр запланировано на 6 сентября.