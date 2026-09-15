Российские БПЛА поразили паром с грузами для ВСУ в Черноморске

Российские беспилотники поразили морской паром типа RO-RO (ролкер — судно для горизонтальной погрузки и выгрузки колесной техники, железнодорожных вагонов и накатных грузов) в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны РФ, судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Удар был нанесён в течение дня в рамках атак на украинские порты и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.

Ранее российское военное ведомство уже сообщало об ударах по судам такого типа в Черноморске. В июле Life.ru писал, что в этом же порту были поражены два парома RO-RO, контейнеровоз и плавучий док.