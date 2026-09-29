Российские производители микроэлектроники получат крупные заказы от энергетического сектора Национальная платформа промышленной автоматизации обеспечит российским производителям электроники и микроэлектроники многомиллиардные заказы от предприятий топливно-энергетического комплекса. Обложка © «Газпром нефть»

Платформа создается с 2021 года по инициативе «Газпром нефти» и при поддержке Минпромторга России с целью обеспечения технологической независимости промышленности. Благодаря появлению единых стандартов разработчики получают стабильный спрос, а промышленные компании – независимые решения без привязки к конкретному производителю оборудования. Об этом рассказал начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций нефтяной компании Антон Думин на форуме «Микроэлектроника» в докладе первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

- Мы с профильными министерствами обсуждали рынок АСУ ТП и промышленной автоматизации в стране, который оценивается в районе 3 трлн рублей и сошлись в оценках, что где-то 30% из этого может стать задачами для нашей микроэлектроники. Поэтому открытая мультивендорная платформа, где все производители могут представлять свои решения, даст многомиллиардный толчок для развития рынка, — заявил Антон Думин.

В проекте участвуют более 50 компаний из разных индустрий и научные организации. Отдельные компоненты платформы уже применяются в различных отраслях, а в перспективе она станет единым универсальным стандартом для промышленных предприятий.

Переход на открытую архитектуру сэкономит промышленности десятки миллиардов рублей в год. Затраты на проектирование потенциально сократятся до 30%, а расходы на обслуживание систем – более чем на 40%.

Архитектура, стандарты и протоколы платформы – открытые и не коммерческие. Они доступны всем разработчикам в формате предварительных национальных стандартов и стандартов Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ).

Авторы Валерия Мишина