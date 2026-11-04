Российские товары всё активнее разъезжаются по стране За январь–сентябрь 2026 года на маркетплейсе заказали 1,8 млрд товаров российского производства — на 70% больше, чем годом ранее. Такие итоги маркетплейс подвёл ко Дню народного единства. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Больше всего востребованных товаров производят в Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. При этом жители этих регионов чаще других покупают товары, сделанные в других частях страны. Так рынок стирает прежние границы: локальный бренд из одного региона находит покупателя за тысячи километров — и страна становится ближе не метафорически, а буквально, заказ за заказом. Эту идею Ozon развил и в проекте «Становимся ближе», запущенном ко Дню народного единства. Проект знакомит не только с товарами российских производителей, но и с регионами, в которых они появились, и их историей.

За январь–сентябрь 2026 года покупатели заказали на платформе 1,8 млрд товаров российского производства — в среднем более 6 млн штук в день. Отечественную продукцию за это время купили 62 млн человек.

Многие заказы едут через всю страну. Так, в Южно-Курильске в число самых популярных покупок вошёл садовый инвентарь от производителя из Владимирской области. А жители дагестанского села Усухчай заказывают корм для пчёл, произведённый в Рязанской области.

— Ещё десять лет назад небольшой производитель продавал в основном в своём городе и в соседних районах региона. Сейчас его продукцию могут заказать жители из разных точек страны. Мы берём на себя не только логистику, но и помощь с продвижением, — отметил вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти маркетплейса Игорь Зимин.

Авторы Валерия Мишина