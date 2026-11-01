Российские военные уничтожили логистический узел ВСУ под Харьковом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
Расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Север» уничтожил крупный склад боеприпасов украинских подразделений в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Обнаружить объект удалось благодаря воздушной разведке. По данным ведомства, военный транспорт регулярно подъезжал к ангару, что позволило установить его координаты и передать информацию командованию.
Для повышения точности удара стрельбу корректировали специалисты воздушной разведки. В результате поражён не только склад, но и находившийся рядом автомобильный грузовой транспорт.
В Минобороны уточнили, что склад использовался для снабжения подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении.
Российские войска за сентябрь и октябрь взяли под контроль 91 населённый пункт в зоне СВО. Наибольшее число населённых пунктов в октябре заняли подразделения группировки войск «Север». За последний месяц осени группировка «Север» установила контроль над 19 населёнными пунктами. Ещё девять пришлось на «Восток», шесть — на «Центр», два — на «Запад», два — на «Днепр» и один — на Южную группировку войск. Основная часть октябрьских сообщений о переходе населённых пунктов под российский контроль касалась Харьковской области. На этот регион пришлось 18 из 39 населённых пунктов — почти половина месячного показателя.