Российские войска за сентябрь и октябрь взяли под контроль 91 населённый пункт в зоне СВО. Наибольшее число населённых пунктов в октябре заняли подразделения группировки войск «Север». За последний месяц осени группировка «Север» установила контроль над 19 населёнными пунктами. Ещё девять пришлось на «Восток», шесть — на «Центр», два — на «Запад», два — на «Днепр» и один — на Южную группировку войск. Основная часть октябрьских сообщений о переходе населённых пунктов под российский контроль касалась Харьковской области. На этот регион пришлось 18 из 39 населённых пунктов — почти половина месячного показателя.