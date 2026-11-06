Российских школьников начали обучать искусственному интеллекту Более 4,6 тысячи школьников из 16 городов России начали бесплатно изучать нейросети и кибербезопасность. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape

Обучение школьников искусственному интеллекту идёт в разных городах благодаря поддержке «Газпром нефти». Например, в петербургском Президентском физико-математическом лицее № 239 в этом году открылась секция «Олимпиадный искусственный интеллект».

Представитель Корпоративного университета нефтяной компании Юрий Соляников пояснил, что раньше в Петербурге не было единой школьной команды по этому направлению. Теперь готовить городские сборные к всероссийским соревнованиям будет лицей № 239.

Открываются центры дополнительного образования по проекту «Лига школ», который объединяет 36 учебных заведений. Программа помогает формировать интерес к ИТ-карьере начиная со средних классов. Кроме ИТ, ученики подтягивают математику, физику, химию и биологию.

- Источники финансирования кружков, реализуемых в рамках нашего проекта, разные: часть бюджета выделяют городские власти, часть мероприятий финансируется компанией. Но важно, что для семей эти занятия бесплатны, – подчеркнул Юрий Соляников.

Спикер добавил, что в средней школе интерес детей к учебе часто падает. Поэтому пятый-седьмой класс – самое сложное время для учителей, и именно в этот период компания старается поддерживать школы.

- Если мы в седьмом-десятом классе не сформируем у ребят интерес к техническим дисциплинам, они со стопроцентной вероятностью не заинтересуются естественными и техническими науками и скорее всего не станут нашими сотрудниками. Если вложимся экспертизой, интересными проектами и программами, эта вероятность повышается. Поэтому мы стараемся увлечь школьников инженерными специальностями, – заключил эксперт.

Авторы Валерия Мишина