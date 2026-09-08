«Рубин» — «Ахмат» — 1:1: результат матча РПЛ 7 сентября 2026 года, голы и обзор

«Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью — 1:1 — в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Рассказываем, кто забил, как прошла встреча 7 сентября 2026 года в Казани, что показала статистика и какие места команды занимают в таблице РПЛ.

Как сыграли «Рубин» и «Ахмат» 7 сентября 2026 года

Казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» сыграли со счётом 1:1 в заключительном матче седьмого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27. Встреча прошла 7 сентября на «Ак Барс Арене» в Казани и началась в 19:30 по московскому времени.

Счёт открыл нападающий «Рубина» Жак Сиве. На 26-й минуте француз реализовал пенальти, назначенный после просмотра эпизода с игрой рукой футболиста «Ахмата» Калиду Сидибе.

Грозненцы ответили после перерыва. На 56-й минуте Эгаш Касинтура получил передачу Мохамеда Конате и отправил мяч в дальний угол ворот Евгения Ставера — 1:1. Этот счёт сохранился до финального свистка.

«Рубин» — «Ахмат» — 1:1

Голы:

1:0 — Жак Сиве, 26-я минута, пенальти;

1:1 — Эгаш Касинтура, 56-я минута.

Дата: 7 сентября 2026 года

Турнир: Альфа-Банк Российская премьер-лига, 7-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена», Казань

Главный судья: Евгений Буланов

Обзор матча «Рубин» — «Ахмат»

Начало встречи осталось за «Ахматом». Грозненцы активнее атаковали и уже к середине первого тайма создали несколько возможностей у ворот хозяев. «Рубину» понадобилось время, чтобы выровнять игру.

Один из важнейших эпизодов произошёл на 26-й минуте. После удара Никиты Лобова мяч попал в руку Калиду Сидибе. Арбитр Евгений Буланов после вмешательства VAR назначил пенальти, а Сиве уверенно реализовал 11-метровый.

«Ахмат» продолжил создавать моменты и после перерыва добился своего. На 56-й минуте Конате сделал передачу на Касинтуру, который низом пробил в дальний угол и сравнял счёт.

Во второй половине встречи преимущество грозненцев стало заметнее. «Ахмат» чаще бил по воротам и заработал значительно больше угловых. Один из лучших матчей провёл голкипер «Рубина» Евгений Ставер, несколько раз спасший казанскую команду.

Шанс вырвать победу был и у хозяев: после удара Егора Тесленко голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов вытащил мяч из верхнего угла. В концовке опасно атаковали уже гости, однако второго гола зрители так и не увидели.

Статистика матча «Рубин» — «Ахмат»

По итоговой статистике «Ахмат» заметно превзошёл казанцев по количеству ударов, хотя владение мячом распределилось поровну.

Владение мячом: 50% — 50%;

50% — 50%; удары: 14 — 22;

14 — 22; удары в створ: 4 — 7;

4 — 7; угловые: 2 — 8;

2 — 8; офсайды: 1 — 0;

1 — 0; нарушения: 17 — 15;

17 — 15; точность передач: 79% — 82%.

Несмотря на преимущество «Ахмата» по количеству атакующих действий, команды набрали по одному очку.

Состав «Рубина» на матч с «Ахматом»

Стартовый состав «Рубина»:

Евгений Ставер — Егор Тесленко, Андерсон Арройо, Жахонгир Урозов, Илья Рожков, Илья Самошников, Никита Лобов, Велдин Ходжа, Руслан Безруков, Александар Юкич, Жак Сиве.

Главный тренер — Франк Артига.

Состав «Ахмата» на матч с «Рубином»

Стартовый состав «Ахмата»:

Вадим Ульянов — Клисман Цаке, Мирослав Богосавац, Арсен Адамов, Калиду Сидибе, Лечи Садулаев, Исмаэл Силва, Эгаш Касинтура, Жулио Ромао, Сергей Пряхин, Мохамед Конате.

Главный тренер — Станислав Черчесов.

Какое место занимают «Рубин» и «Ахмат» в таблице РПЛ

После ничьей «Рубин» набрал 10 очков после семи матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

У «Ахмата» стало семь очков. Грозненская команда располагается на 11-й позиции.

Для казанцев ничья с «Ахматом» стала уже четвёртой за семь туров чемпионата.

Последние матчи «Рубина» и «Ахмата» между собой

В предыдущем сезоне РПЛ преимущество было у казанцев. В июле 2025 года «Рубин» победил «Ахмат» в Грозном со счётом 2:0, а в ноябре выиграл домашнюю встречу — 1:0.

В Кубке России команды в том же сезоне обменялись яркими матчами: «Ахмат» выиграл дома 2:0, а встреча в Казани закончилась со счётом 3:3, после чего «Рубин» оказался сильнее в серии пенальти.

Последние официальные матчи:

7 сентября 2026: «Рубин» — «Ахмат» — 1:1;

«Рубин» — «Ахмат» — 1:1; 22 ноября 2025: «Рубин» — «Ахмат» — 1:0;

«Рубин» — «Ахмат» — 1:0; 22 октября 2025: «Рубин» — «Ахмат» — 3:3, 4:3 по пенальти;

«Рубин» — «Ахмат» — 3:3, 4:3 по пенальти; 26 августа 2025: «Ахмат» — «Рубин» — 2:0;

«Ахмат» — «Рубин» — 2:0; 20 июля 2025: «Ахмат» — «Рубин» — 0:2.

Где посмотреть голы и обзор матча «Рубин» — «Ахмат»

Официальный видеообзор встречи, а также голы Жака Сиве и Эгаша Касинтуры опубликованы на ресурсах «Матч ТВ». Там же доступна запись прошедшей трансляции матча.

Когда следующие матчи «Рубина» и «Ахмата»

В восьмом туре РПЛ «Рубин» 12 сентября сыграет в гостях с ЦСКА.

«Ахмат» 13 сентября примет махачкалинское «Динамо».

Главное о матче «Рубин» — «Ахмат»

Какой счёт в матче «Рубин» — «Ахмат»?

Матч седьмого тура РПЛ закончился со счётом 1:1.

Кто забил в матче «Рубин» — «Ахмат»?

На 26-й минуте Жак Сиве реализовал пенальти за «Рубин». На 56-й минуте Эгаш Касинтура сравнял счёт.

Когда состоялся матч «Рубин» — «Ахмат»?

Команды встретились 7 сентября 2026 года.

Где прошёл матч?

Игра состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Кто выиграл матч «Рубин» — «Ахмат»?

Победителя не было: встреча завершилась ничьей — 1:1.