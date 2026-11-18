Бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), отбывающему четырёхлетний срок в колонии, предложили рассмотреть работу дворником после освобождения. По словам осуждённого, соответствующее письмо он якобы получил от управы Бибирево, где зарегистрирован. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале его супруги Мирославы Регинской.

Неожиданное предложение бывший министр обороны ДНР встретил с иронией. Он поблагодарил чиновников и отметил, что его появление с метлой и совком на московских улицах могло бы стать весьма необычным зрелищем.

«Я подумаю, не воспользоваться ли им в случае своего освобождения», — написал Стрелков.

При этом он подчеркнул, что не видит ничего предосудительного в профессии дворника и действительно готов обдумать такой вариант.

Официального подтверждения подлинности документа или наличия конкретной вакансии не поступало.

Напомним, Игоря Стрелкова задержали в июле 2023 года, а в январе 2024-го Московский городской суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму. Вину он не признал.

Ранее Life.ru сообщал, что суд отказал защите Стрелкова в смягчении наказания. Адвокаты пытались добиться изменения условий отбывания срока, однако суд оставил осуждённого в колонии.