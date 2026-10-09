Самая «табачная» точка на карте Москвы найдена: В этом районе один магазин приходится на 279 жителей

Центральный административный округ занял восемь из десяти мест в рейтинге московских районов с самой высокой плотностью табачных магазинов. Такая закономерность обнаружилась в ходе собственного исследования Life.ru, посвящённого распределению специализированной табачной розницы по столице.

В первой пятёрке оказались исключительно центральные районы. Лидером стал Тверской с показателем 35,9 магазина на 10 тысяч жителей. Следом расположились Басманный район — 23,4, Замоскворечье — 22,8, Мещанский — 21,2 и Красносельский — 19,6.

Впрочем, в десятку наиболее насыщенных табачными точками районов попали и две территории за пределами ЦАО. Речь идёт о Даниловском и Донском районах Южного административного округа.

Особенно выделился Даниловский район, где на каждые 10 тысяч жителей приходится 18 специализированных торговых точек. По этому показателю он обогнал даже Арбат и Пресненский район.

Исследование проводилось на основе сведений интернет-справочника, сопоставленных с данными Яндекс Карт и 2ГИС. Количество специализированных магазинов, включая точки с товарами для электронных испарителей, пересчитывалось относительно постоянного населения районов за 2025 год.

Сосредоточение табачной розницы в центре Москвы может объясняться особенностями торговой инфраструктуры. Здесь находятся деловые кварталы, гостиницы, транспортные узлы и популярные туристические маршруты. Магазины могут ориентироваться не только на постоянных жителей, но и на ежедневный поток приезжающих. Поэтому высокая плотность торговых точек не означает, что население ЦАО употребляет табак чаще жителей других округов.

Подробный рейтинг районов и интерактивную по смыслу карту распределения табачной розницы редакция представила в исследовании Life.ru.