Санкции в обмен на членство: Лавров обвинил ЕС в давлении на Сербию

Евросоюз добивается от Сербии введения санкций против России, связывая это с перспективой вступления страны в объединение. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 26 сентября на Генассамблее ООН.

«Белград буквально заставляют ввести санкции против России, обещая взамен призрачную, как все уже понимают, перспективу евроинтеграции», — сказал министр.

Лавров затронул и вопрос Косова. По его словам, ЕС игнорирует резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН и вынуждает Белград смириться с утратой края. Отдельно глава МИД обвинил Брюссель в давлении на сербов Боснии и Герцеговины, которых подталкивают к отказу от полномочий, закреплённых Дейтонским соглашением.

Сербия ведёт переговоры о вступлении в ЕС, но пока не присоединилась к его санкциям против России. Еврокомиссия указывала на необходимость согласовывать внешнюю политику Белграда с политикой союза. Президент Сербии Александр Вучич в июле заявил, что введение антироссийских санкций, по его мнению, всё равно не гарантирует стране скорого членства.

Косово остаётся отдельным препятствием в отношениях Белграда и Брюсселя. Сербия не признаёт независимость края, а Евросоюз участвует в переговорах между сторонами. Резолюция Совбеза ООН № 1244 была принята в 1999 году и определила международное присутствие в Косове.

Дейтонское соглашение завершило войну в Боснии и Герцеговине в 1995 году и закрепило устройство страны, включая полномочия Республики Сербской. В своём выступлении Лавров объединил оба балканских вопроса с темой условий, которые ЕС предъявляет Сербии.