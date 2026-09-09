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Регион
Опубликовано 9 сентября, 10:54

Саша Савельева заплатит более 40 тысяч рублей из-за интернет-рекламы

Фото из соцсетей экс-солистки «Фабрики»

Фото из соцсетей экс-солистки «Фабрики»

Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшей солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой 32,1 тыс. рублей задолженности по обязательным отчислениям с интернет-рекламы. Кроме того, певице предстоит компенсировать 8 тыс. рублей расходов на уплату госпошлины. Таким образом, общая сумма взыскания превышает 40 тыс. рублей.

В суд обращался Роскомнадзор. Ведомство потребовало взыскать с Савельевой обязательное отчисление, предусмотренное частью 1 статьи 18.2 закона «О рекламе». Суд удовлетворил заявление и выдал соответствующий судебный приказ.

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Обязательные отчисления с доходов от распространения интернет-рекламы действуют в России с 1 апреля 2025 года. Размер сбора составляет 3% от соответствующего дохода.

О претензиях Роскомнадзора к певице стало известно ещё в августе. Тогда Life.ru сообщал, что ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Савельевой 32,1 тыс. рублей. Теперь суд удовлетворил это требование, пишут «Известия».

Саша Савельева получила широкую известность после первого сезона «Фабрики звёзд» и с 2002 по 2019 год была солисткой группы «Фабрика». Сейчас певица развивает сольную карьеру, выпускает новые песни, участвует в телепроектах и параллельно занимается психологией: Савельева проводит консультации и развивает собственный онлайн-клуб. В 2026 году она также говорила о планах попробовать себя в роли телеведущей и сняться в кино.

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Марина Фещенко
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