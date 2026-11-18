Сборная России по футболу в 2026 году: все матчи, результаты и статистика Оглавление Все результаты сборной России в 2026 году: календарь и счёт Статистика сборной России в 2026 году Какие матчи стали главными в 2026 году Кто тренировал сборную России в 2026 году Когда следующий матч сборной России Частые вопросы о сборной России в 2026 году Все матчи сборной России по футболу в 2026 году: календарь и счета десяти встреч, 7 побед, 2 ничьи, 1 поражение, 25 голов, рекорды и обзор последнего матча. Сборная России по футболу завершила 2026 год с семью победами, двумя ничьими и одним поражением. Все десять матчей команды Валерия Карпина, результаты и статистика сезона. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Сборная России по футболу завершила 2026 год десятью товарищескими матчами. Команда Валерия Карпина одержала семь побед, дважды сыграла вничью и один раз уступила. Россия забила 25 мячей и пропустила семь; заключительную встречу 17 ноября выиграла у Венесуэлы — 2:0 благодаря дублю Алексея Миранчука. Ниже — полный календарь, счета всех игр и главные итоги года.

Все результаты сборной России в 2026 году: календарь и счёт

В таблице результаты приведены в порядке дат. В колонке счёта первой указана команда-хозяйка; для матчей России в гостях это отмечено отдельно. Все десять встреч — товарищеские.

Все результаты сборной России по футболу в 2026 году: десять товарищеских матчей, семь побед, две ничьи и одно поражение. Россия забила 25 голов и пропустила семь. Инфографика © Life.ru

Источник календаря — Российский футбольный союз. В некоторых пересказах встреча с Египтом датирована 25 мая; официальный календарь РФС указывает 28 мая 2026 года.

Статистика сборной России в 2026 году

Проведено матчей — 10

Победы / ничьи / поражения — 7 / 2 / 1

Забито / пропущено — 25 / 7

Разница мячей — +18

Матчи без пропущенных голов — 6

Самая крупная победа — Россия — Намибия 6:0

Единственное поражение — Египет — Россия 1:0

Таким образом, Россия выиграла 70% встреч года. Шесть раз команда сохранила ворота неприкосновенными: против Мали, Буркина-Фасо, Тринидада и Тобаго, Ирана, Намибии и Венесуэлы. Два ничейных результата — 0:0 с Мали и 3:3 с Нигерией.

Какие матчи стали главными в 2026 году

Россия — Намибия 6:0: самая крупная победа

3 октября в Екатеринбурге россияне обыграли Намибию со счётом 6:0. По числу забитых мячей это лучший результат команды в 2026 году. Игра стала частью серии осенних товарищеских встреч.

Россия — Нигерия 3:3: драматичная ничья

6 октября в Нижнем Новгороде сборная России уступала 0:1, затем повела 3:1, но позволила сопернику сравнять счёт в концовке. За российскую команду отличились Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук; решающий гол Нигерия забила в добавленное время.

Узбекистан — Россия 2:3: волевая победа в Ташкенте

12 ноября россияне отыгрались с 0:2. Николай Комличенко оформил дубль, а Алексей Миранчук забил победный мяч. Это была предпоследняя игра сборной в календарном году.

Россия — Венесуэла 2:0: дубль Миранчука в последнем матче

17 ноября в Краснодаре сборная России выиграла у Венесуэлы 2:0. Алексей Миранчук отличился на 59-й минуте после передачи Ильи Вахании и на 75-й — после паса Матвея Кисляка. Российский футбольный союз признал Миранчука лучшим игроком встречи и разместил официальный видеообзор. Этим матчем команда завершила календарный 2026 год.

Сборная России победила Венесуэлу со счётом 2:0 в Краснодаре 17 ноября 2026 года. Оба мяча забил Алексей Миранчук, оформив дубль в заключительном матче национальной команды за год. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Кто тренировал сборную России в 2026 году

Главным тренером мужской национальной команды оставался Валерий Карпин. В официальном календаре РФС все перечисленные встречи имеют статус товарищеских. С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА; поэтому годовая статистика здесь не включает матчи квалификации чемпионатов мира или Европы.

Когда следующий матч сборной России

После победы над Венесуэлой 17 ноября национальная команда завершила игровую программу 2026 года. Дату следующего матча необходимо сверять с новыми объявлениями РФС: в проверенном годовом календаре подтверждённых последующих игр мужской национальной сборной нет. Не следует смешивать его с расписанием молодёжных, женских и футзальных команд.

Футболисты сборной России после одного из матчей национальной команды. В 2026 году команда Валерия Карпина провела десять товарищеских встреч и одержала семь побед. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Частые вопросы о сборной России в 2026 году

Сколько матчей провела сборная России в 2026 году?

Десять товарищеских матчей, с 27 марта по 17 ноября.

Сколько побед одержала Россия в 2026 году?

Семь побед при двух ничьих и одном поражении.

Кому проиграла сборная России?

Единственное поражение — от Египта 28 мая, со счётом 0:1.

Сколько голов забила сборная России?

25 мячей при семи пропущенных, разница +18.

Какая победа была самой крупной?

6:0 над Намибией 3 октября.

Как закончился последний матч России в 2026 году?

17 ноября Россия победила Венесуэлу 2:0, оба мяча забил Алексей Миранчук.

Почему Россия не играла в отборочных матчах?

Национальная команда была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, поэтому проводила товарищеские встречи.

Когда следующий матч сборной России?

После 17 ноября завершена программа 2026 года; новую дату объявит РФС.

Авторы Александра Новоселова