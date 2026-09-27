Сериал ожил: Звезда «Великолепного века» устроила сюрприз поклоннице Хюррем-султан

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли устроила сюрприз поклоннице в отеле. Исполнительница роли Хюррем-султан показала в личном блоге, как услышала знакомую мелодию и решила лично поприветствовать зрительницу.

Мерьем Узерли постучала в соседний номер, услышав музыку из «Великолепного века». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/meryemuzerlimeryem

Находясь в гостинице, артистка заметила, что из соседнего номера доносятся звуки популярного исторического проекта. Узерли подошла к двери и постучала, после чего перед фанаткой появилась актриса, которую та только что видела на экране.

Роль Хюррем-султан стала одной из самых известных работ Узерли и принесла ей широкую популярность за пределами Турции. Сериал «Великолепный век» также получил большую аудиторию в разных странах.

Ранее Мерьем Узерли раскрыла причину своего ухода из сериала «Великолепный век». Актриса сообщила, что на тот момент была беременна дочерью Ларой, которой сейчас 12 лет, и столкнулась с выгоранием. По её словам, она потеряла себя как личность и как актриса, поэтому продолжать съёмки было не лучшим решением. Она опровергла слухи о конфликтах с продюсерами из-за денег. Актриса подчеркнула, что они до сих пор поддерживают дружеские отношения.