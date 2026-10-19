Шалость удалась! «Каспера» с зубастой пастью заподозрили в краже ножей с пивоварни в США

В старинной пивоварне американского города Ньюбург, штат Нью-Йорк, камеры наблюдения зафиксировали странные светящиеся силуэты, а сотрудники обнаружили исчезновение и перемещение кухонных предметов. Владелец заведения Пол Халайко не исключает, что в здании может происходить нечто необъяснимое. Об этом сообщает New York Post.

Необычные записи сделала камера, реагирующая на движение и установленная на кухне Newburgh Brewing Company. Ночью, когда помещение пустовало, оборудование несколько раз фиксировало белые очертания и вспышки света.

На одном из кадров хозяин разглядел фигуру, напоминающую человеческое лицо. По его словам, на изображении можно различить два глаза, зубы и странную гримасу. Ещё две записи показали световые вспышки с интервалом примерно в 47 минут.

Однако больше всего сотрудников озадачили кухонные принадлежности. При сравнении снимков выяснилось, что ножи, кастрюли, поднос и мусорное ведро находились уже не там, где их оставляли. Некоторые предметы вообще исчезали из поля зрения камеры. При этом сам момент их перемещения на видео не попал.

Загадочную историю дополнил рассказ одного из работников. По утверждению Халайко, сотрудник несколько раз замечал в нижнем производственном помещении неизвестного мужчину в рабочем комбинезоне.

Владелец решил выяснить, не связаны ли странности с прошлым здания, которому около 160 лет. Он обратился к городскому историку с просьбой проверить сведения о возможных трагедиях на этом месте. Однако записей о смертельных происшествиях обнаружить не удалось.

Любопытно, что загадочные кадры были сделаны ещё в феврале 2024 года. Лишь недавно Халайко опубликовал их в интернете, предложив пользователям самостоятельно оценить происходящее. Записи привлекли большое внимание.

Сам предприниматель пока не берётся утверждать, что на пивоварне действительно поселился призрак. Причины появления световых фигур и перемещения предметов остаются неустановленными, а подтверждений сверхъестественного происхождения этих явлений нет.