«Шеф, всё пропало»: Зеленского кидают за хамство, Трамп вертится перед выборами, пока Россия возвращает свои земли Публицист и аналитик Александр Роджерс – о бенефисе криворожской школы дипломатии и попытках Трампа выкрутиться с выборами в Конгресс на фоне того, как Армия России ликвидирует вэсэушников в котлах и подходит к Запорожью. Обложка © Фото © кадр из фильма «Брилиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский и Морис Слободской, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На этой неделе события развивались строго в рамках ранее утверждённого плана. Шучу. Все бегали и носились как угорелые с криками «Шеф, всё пропало! Гипс снимают, теплоход уезжает!».

Зеленский всю неделю практиковал криворожскую школу дипломатии. То есть хамил всем подряд, в особенности Трампу и Маску. В результате ему отключили или не отключили Старлинк или Старшилд, замедлили или не замедлили, приказом из Вашингтона, но не от Трампа, или это было решение военных, но это не точно, а может быть ворона.

В общем, на фоне ковра что-то происходило, очень интересно, но ничего не понятно. А с учётом того, что все участники конфликта (и Трамп, и Маск, и Зеленский, и европейцы с демократами) патологические лжецы, не произносящие ни слова правды даже случайно, то пытаться понять, что на самом деле происходило, не представляется возможным.

Просто российские ракеты как обычно летели, как обычно поражали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры недорейха. Как обычно, их не могли сбить, но сбили все (квантовая неопределённость Шредингера-Зеленского), но всё же не сбили. И теперь это вина Трампа.

Что вообще происходит? Выборы в США происходят. Выборы в США, вы считаете? Да, бессмысленные и беспощадные.

Кучка безумных демократов-истеричек даже зарегистрировала законопроект, запрещающий Трампу закупать дешёвый российский дизель. Лучшего подарка для Дональда трудно и придумать. Он теперь на всех митингах может говорить «Я хотел помочь людям, но коварный Зевс послал орла клевать мою печень». Ой, это из другого мультика. «Я хотел дать людям дешёвый дизель, но безумные демократы хотят этому помешать». И высокие цены на дизель теперь не вина Трампа, который влез в войну против Ирана, а козни воинственных глобалистов. Таким нехитрым способом у Дональда появляется нехилый шанс отыграть уже практически слитые выборы в Конгресс.

Мне вот пытаются рассказывать про неких великих западных политтехнологов, выстраивающих сложные многоходовки и с которыми нам, лапотным, не имеет смысла тягаться. Я же вижу кучку наркоманов и дементных истеричек с Альцгеймером и плоскостопием, которые ведутся на примитивнейшие разводки.

А эти «великие комбинаторы» пишут заказные статьи в «Уолл-Стрит Джорнал» (всегда считал их помойкой), в которых рассказывают, что «предательство Трампа подтолкнёт Киев в объятья Пекина». Понимаете? Даже не привычное всем нам «порадовал Путина», а в этот раз «порадовал Си».

Киев в объятьях Пекина – это точно какие-то новые, неизвестные науке запрещённые вещества (осуждаем). Ведь, конечно же, в модели украиноцентризма на границе Украины всегда стоят очередные иностранные инвесторы (в этот раз китайские) с чемоданами денег, которые спят и видят, как бы им вложиться в Украинушку, построив там свои заводы, пока хитрые украинчики будут посмеиваясь панувать. Трепещи, Трамп, ведь Украина уйдёт к Китаю!

Заметьте, я ничего не писал про поведение своей бывшей с этим их вечным «Смотри, я уйду к другому мужику, ты пожалеешь!» (и почему я должен жалеть другого мужика?). Когда барышня торгуется, то она совершенно точно вас не любит, и единственное, о чём можно жалеть – это о потраченном на неё времени.

Украину уже поимели все, кто хотел, и никто жениться на нищей престарелой потаскухе не собирается. Но у некоторых сохраняется иллюзия, что её все хотят. Зеленский на очередном шабаше прямо заявил «Продлевать будете? Мне нужно 170 миллиардов на следующий год. Можно наличными, а можно сразу переводом в оффшор».

Вот с «продлевать» проблемы. Канцлер Германии Мерц, рыдая, заявил, что на общем собрании хахалей Украины консенсус есть, а денег – нет. И они будут ещё в ноябре и декабре смотреть в пустой кошелёк, проверяя, не появились ли там чудесным образом деньги (спойлер: неоткуда им там взяться).

«Вашингтон Пост» с горечью пишет, что «У Украины осталось всего 10 ракет для Пэтриот». Зеленский их не тратит, а хранит в своём бункере и по ночам приходит любоваться, гладить и говорить «Моя прелесть!».

И в его стратегии есть смысл, ибо так может случиться, что вскоре это будут последние «пэтриоты» на планете – у саудитов они уже заканчиваются, у американцев и израильтян тоже, и когда закончатся последние, выйдет Зеленский со словами «Слышь, купи!». А когда ему ответят «Это же наши!», он скажет «Все говорят, что их, а ты купи!». Гнида, наркоман, а свои 30 шекелей имеет.

Впрочем, главная новость недели по версии некоторых наших СМИ заключается в том, что «Дмитриев отреагировал на слова Вэнса». На какие слова Вэнса и как именно (и кому вообще это интересно) – я не знаю, потому что на кликбейты не ведусь.

На мой же взгляд, гораздо интереснее доклад Герасимова Путину, из которого следует, что Доброполье наше, парочка крупных котлов ликвидирована, а наша армия в пяти километрах от Запорожья. Может русским и не дают нормально воевать в информационных войнах, но в традиционных лучше русских никого нет. Сим победиши!

Авторы Александр Роджерс