Шесть квартир, авто и ₽26 млн: ГП потребовала забрать имущество экс-главы «Центравтомагистрали»

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина, обвиняемого в коррупции. В перечень вошли недвижимость, транспорт и 26 млн рублей наличными, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Иск касается активов самого экс-руководителя, его родственников и доверенного лица. Надзорное ведомство указало, что стоимость приобретений многократно превышала законные доходы Глазырина. По материалам дела, дорогостоящую собственность он оформлял на близких, скрывая реальное имущественное положение.

Всего прокуратура просит изъять шесть квартир в Москве и Петербурге площадью от 62 до 182 квадратных метров. В список также попали машиноместо, нежилое помещение и доля в другом объекте в Пушкине. Кроме того, претензии затронули семь земельных участков и три жилых дома в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Отдельно в иске перечислены Audi Q7, Toyota Land Cruiser 200 и два снегоболотохода Yamaha. В доход государства также требуют передать 26 млн рублей, обнаруженных при обыске. Предварительное заседание назначено на 1 октября в Пушкинском районном суде Санкт-Петербурга.

Глазырина задержали и арестовали в октябре 2025 года. По версии следствия, ещё в 2020-м, будучи заместителем начальника ФКУ «Упрдор Северо-Запад», он договорился с руководителем частной компании о взятке в 12 млн рублей за содействие в заключении госконтракта. После оформления договора чиновник, как утверждается, обеспечил беспрепятственную приёмку работ и ускоренное согласование документов для перечисления денег подрядчику.

Ранее сообщалось, что прокуратура Краснодарского края добивается конфискации имущества бывшего главы Приморско-Ахтарского округа Максима Бондаренко. Общая стоимость изъятого оценивается более чем в 250 млн рублей. На имущество экс-чиновника уже наложен арест. Сведений, подтверждающих, что оно приобретено на законные доходы, не получено.