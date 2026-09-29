Шесть стран выдвинули жёсткий ультиматум по новому бюджету ЕС

Германия и ещё пять стран Евросоюза выступили против текущего проекта семилетнего бюджета объединения. Они потребовали сократить расходы на сотни миллиардов евро, иначе могут заблокировать принятие финансового плана. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на совместное письмо лидеров государств.

Документ подписали руководители Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии. В обращении говорится, что бюджет ЕС «должен быть фундаментально реформирован», а странам необходимо пересмотреть приоритеты расходов.

«Если бюджет не будет сокращен на сотни миллиардов, соглашения в этом году не будет», — заявил изданию дипломат одной из стран, поддержавших инициативу.

Шесть государств, по данным FT, обеспечивают около 40% поступлений в общий бюджет ЕС. Они выступают за сокращение предложенного Еврокомиссией плана почти на €2 трлн, объясняя позицию необходимостью контролировать государственные расходы.

Авторы письма предлагают перераспределить средства в пользу обороны и поддержки инновационных компаний. При этом они считают необходимым уменьшить финансирование сельского хозяйства и менее обеспеченных регионов — на эти направления сейчас приходится около двух третей бюджета союза.

Переговоры касаются финансового плана ЕС на 2028–2034 годы. Для его утверждения требуется согласие всех 27 стран объединения. При этом государства уже заняли разные позиции: часть стран выступает за увеличение поддержки фермеров и регионов, а другие настаивают на сокращении расходов. Также страны ЕС обсуждали увеличение расходов на оборону на фоне подготовки нового бюджета объединения.