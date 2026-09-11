Школьника из Москвы исключили из перечня террористов после оправдания

Девятиклассника из Москвы, которого мошенники вовлекли в диверсию на железной дороге, исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга после закрытия уголовного дела. История началась с того, что мальчику позвонили лжесотрудники департамента образования, взломали его «Госуслуги» и заставили вынести ценности из дома.

Затем аферисты вынудили подростка поджечь инфраструктуру на железной дороге, уверив, что он выполняет секретное задание правоохранительных органов. После этого мошенники похитили школьника и потребовали у родителей выкуп, угрожая расправой. Когда полиция нашла мальчика, ему тут же вменили статью о терроризме.

Судмедэкспертиза подтвердила, что он не осознавал своих действий и был полностью уверен, что помогает силовикам. Данил провёл в СИЗО 11 месяцев, после чего дело закрыли за отсутствием состава преступления. Несмотря на оправдание, следственный орган долгое время отказывался направить в Росфинмониторинг постановление о закрытии дела, ссылаясь на нереабилитирующие основания. После жалоб родителей ведомство убрало подростка из чёрного списка, сообщает сайт MK.ru.

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