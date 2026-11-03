Школьники назвали профессии, которые к 2050 году ИИ изменит сильнее всего Оглавление Как составлен рейтинг Какие профессии изменит ИИ ИИ придет в промышленность Новые цифровые профессии Кому молодежь доверяет здоровье Какие навыки понадобятся Изменения на практике Перемен ждут программисты и проектировщики. Нефтяники переходят на цифровые двойники, а врачи и психологи – остаются незаменимы. Таковы результаты опроса школьников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guys_who_shoot

К 2026 году искусственный интеллект изменит работу в 28 из 30 популярных сегодня профессий. Об этом говориться в исследовании «Карьерная карта», которое провел Корпоративный университет «Газпром нефти» совместно с научно-популярным онлайн-медиа «Энергия+».

Лидерами рейтинга масштабной ИИ-трансформации стали администратор сайта и программист. Ниже всего школьники оценили вероятность технических изменений в работе психолога и медика.

Как составлен рейтинг

В опросе участвовали 41 543 респондента – ученики 8-11 классов из учебных заведений сообщества Лига школ «Газпром нефти», которое объединяет школы Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Тюмени, Омска, Томска, Мурманска, Оренбурга и еще десяти городов. Анкетирование проводили анонимно – очно и онлайн в период с апреля по сентябрь 2026 года.

Участникам предлагали оценить, насколько сильно ИИ изменит конкретную специальность в течение следующих 25 лет. В результате каждой профессии был присвоен «Индекс трансформации».

Какие профессии изменит ИИ

В группу «мощной перезагрузки» вошли администратор сайта, программист и проектировщик. Школьники ожидают, что нейросети будут писать часть кода, собирать интерфейсы и создавать трехмерные инженерные модели по текстовому запросу, а специалистам придется больше заниматься постановкой задач и проверкой результата.

Заметных изменений участники ждут и в сервисных профессиях: кассир, оператор колл-центра, курьер. Среди возможных сценариев – автоматизация денежных расчетов, развитие голосовых ассистентов и доставка роботами.

ИИ придет в промышленность

«Индекс трансформации» показывает, что школьники не связывают ИИ исключительно с офисными профессиями. К примеру, почти две трети респондентов ожидают трансформацию профессии геолога. Участники допускают, что ИИ будет анализировать данные о недрах и искать перспективные участки для добычи ценных ресурсов. Например, в прошлом году благодаря этому нашли крупнейшее за 30 лет месторождение нефти на Ямале.

По словам ИТ-директора «Газпром нефть» Антона Думина, граница между отраслевыми и цифровыми специальностями становится менее заметной и порой уже не понятно, инженер, который создает цифровые модели для поиска нефти, – это геолог или айтишник.

Новые цифровые профессии

По мнению молодежи, многие из традиционных рабочих специальностей тоже будут становиться все более цифровыми. Например, умные датчики будут следить за состоянием электросетей и оборудования – как в домах, так и на производстве. Системы мониторинга смогут заранее прогнозировать сбои и предупреждать о неисправности еще до поломки. Это поможет электрикам быстрее находить проблемные участки и снизит риск аварий.

Кому молодежь доверяет здоровье

Психолог и медик стали единственными профессиями, где менее половины участников ожидают заметного изменения под влиянием ИИ. Авторы связывают такой результат с ролью профессионального опыта, личного контакта и доверия в вопросах физического и ментального здоровья.

Это не означает, что медицина и психология останутся без цифровых инструментов. Результат показывает лишь, что школьники в этих профессиях хотят полагаться на опыт и ответственность человека, а не вычисления машины.

Какие навыки понадобятся

Авторы исследования выделяют пять групп необходимых навыков работы с ИИ: владение ИИ-инструментами и проверка их ответов, глубокие знания в основной предметной области, работа с данными, контроль качества и безопасности, коммуникация и принятие решений в нестандартных ситуациях.

Изменения на практике

Многие выводы исследования совпадают с реальными трендами изменения профессий на примере нефтяной компании:

Пять лет назад удалось добыть на Ямале первую нефть, найденную с помощью искусственного интеллекта, а сегодня с помощью ИИ и цифровых двойников компания извлекает больше 60% углеводородов.

ИИ сократил путь от научной идеи до выпуска готового продукта с полугода до месяца: перебор рецептур, на который у химика уходили недели, машина делает за часы.

У каждой установки на заводах есть цифровая модель: прежде чем что-то изменить на производстве, все варианты просчитывают в симуляции, что гарантирует безопасность и эффективность решений.

Авторы Валерия Мишина