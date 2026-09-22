Школьников поддержат в запуске научных проектов

При поддержке ученых центра промышленных инноваций «Газпром нефти» с этого учебного года старшеклассники будут изучать технологии создания новых углеводородных продуктов: биотоплива, полимеров и материалов с программируемыми свойствами. Компания также организует для учителей курсы повышения квалификации, чтобы обновить методики преподавания точных наук.

- Много лет сотрудничая с вузами, мы поняли, что для того, чтобы завтра к нам на работу пришли хорошо подготовленные выпускники, сегодня мы должны заинтересовать школьников таким предметом как химия. И главные помощники в этом – школьные учителя. Именно они становятся проводниками для талантливых ребят, поэтому мы стали так активно участвовать во встречах с учителями, — рассказал генеральный директор центра промышленных инноваций нефтяной компании Михаил Решетов.