Школьников поддержат в запуске научных проектов
Ученые центра промышленных инноваций представили учителям школ-партнеров центра «Сириус» передовые проекты и направления исследований в области химии.
Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»
При поддержке ученых центра промышленных инноваций «Газпром нефти» с этого учебного года старшеклассники будут изучать технологии создания новых углеводородных продуктов: биотоплива, полимеров и материалов с программируемыми свойствами. Компания также организует для учителей курсы повышения квалификации, чтобы обновить методики преподавания точных наук.
Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»
- Много лет сотрудничая с вузами, мы поняли, что для того, чтобы завтра к нам на работу пришли хорошо подготовленные выпускники, сегодня мы должны заинтересовать школьников таким предметом как химия. И главные помощники в этом – школьные учителя. Именно они становятся проводниками для талантливых ребят, поэтому мы стали так активно участвовать во встречах с учителями, — рассказал генеральный директор центра промышленных инноваций нефтяной компании Михаил Решетов.
- Академия талантов способствует более осознанному подходу обучающихся к реализации собственных проектов благодаря работе с задачами от партнеров из реального сектора экономики: производственных компаний, исследовательских институтов, вузов, — отметил директор ГБНОУ «Академия талантов» Егор Киреев.