«Сходят с портретов»: Кустурица напомнил о сербских генералах, воевавших за Россию

В Сербии почти не знают о соотечественниках, которые стали российскими генералами и участвовали в важнейших событиях истории России. Об этом заявил режиссёр Эмир Кустурица, комментируя документальную картину «Под двуглавым орлом». По его словам, судьбы этих военачальников заслуживают гораздо большего внимания.

«Перед нами открывается страница истории, о которой в Сербии сегодня почти никто не знает. Этот фильм рассказывает, без преувеличения, о «высшей исторической лиге», об участии сербов в важнейших для России событиях», — отметил Кустурица.

В XIX веке отношения двух стран во многом определяла борьба Сербии за освобождение от османской зависимости. После Русско-турецкой войны 1828–1829 годов и заключения Адрианопольского мира султан признал автономию Сербского княжества. В 1876 году Россия потребовала от Османской империи прекратить военные действия против Сербии. Независимость княжества была признана в 1878 году по итогам новой Русско-турецкой войны и последующего международного урегулирования.

Военные связи складывались и в обратном направлении: выходцы из сербских семей служили в русской армии. Семь генералов сербского происхождения, участвовавших в борьбе с наполеоновской Францией, стали героями фильма режиссёра и сценариста Анны Смолкиной. Их портреты находятся в Военной галерее Зимнего дворца.

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«В фильме Анны Смолкиной «Под двуглавым орлом» семь сербских генералов словно сходят с этих портретов и возвращаются к жизни. Подлинные исторические факты здесь соединяются с художественным воссозданием событий при помощи искусственного интеллекта», — рассказал Кустурица.

Работа над картиной началась после передачи Историческому музею в Белграде копий семи портретов в сентябре 2025 года. По словам Смолкиной, поиск сведений о героях превратился в исторический детектив.

Фактуру приходилось собирать буквально по крупицам, а за парадными портретами из Военной галереи открывались совершенно невероятные человеческие судьбы. Мне хотелось вернуть этим людям не только имена, но и характеры, показать их живыми. Анна Смолкина Режиссёр

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркнул, что русская армия объединяла людей разного происхождения — сербов, немцев, французов, бельгийцев.

«Мы проходим в Военной галерее мимо этих лиц, но далеко не всегда знаем, какие истории за ними стоят», — отметил он.

Фильм создан по инициативе «Газпром нефти» при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга» в рамках цикла исторических проектов «Русь».