Силовики пришли к сайентологам* более чем в 10 регионах России: что известно об обысках

Масштабные обыски проходят у последователей сайентологии* более чем в десяти регионах России. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, расследование ведётся по статье 284.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за деятельность организации, признанной нежелательной в России. Другие подробности дела, включая число фигурантов и регионы проведения обысков, пока не приводятся.

Официального сообщения правоохранительных органов о следственных действиях на данный момент не публиковалось.

В 2021 году Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность двух связанных с сайентологией американских организаций — Всемирного института сайентологических предприятий** (WISE Int.**) и Церкви духовной технологии** (CST**). Позднее Минюст включил их в соответствующий перечень.

Ранее Life.ru рассказывал, как силовики проводили обыски в сайентологической* церкви в Петербурге. Тогда следственные действия проходили в рамках других уголовных дел — о незаконном предпринимательстве, возбуждении ненависти или вражды и организации экстремистского сообщества.

Сайентология* на протяжении десятилетий остаётся одной из самых спорных религиозных организаций в мире. Её критики обвиняют структуру в жёстком контроле над последователями, финансовом давлении и непрозрачности внутренних практик, а бывшие участники неоднократно рассказывали о психологическом воздействии и преследовании несогласных.

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