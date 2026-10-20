Силы ПВО России за сутки уничтожили 383 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 383 украинских беспилотника самолётного типа. Такие данные 20 октября привело Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

В ведомстве также обновили общую статистику уничтоженной украинской техники с начала СВО. По данным министрества, российские военные вывели из строя 265 933 беспилотника, 674 самолёта и 284 вертолёта.

Кроме того, в сводке говорится об уничтожении 672 зенитных ракетных комплексов и 31 314 танков и других боевых бронированных машин.

По подсчётам российского военного ведомства, за всё время боевых действий также уничтожены 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 767 артиллерийских орудий и миномётов, а также 75 065 единиц специальной военной автомобильной техники.