Силы ПВО России за сутки уничтожили 383 беспилотника ВСУ
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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 383 украинских беспилотника самолётного типа. Такие данные 20 октября привело Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.
В ведомстве также обновили общую статистику уничтоженной украинской техники с начала СВО. По данным министрества, российские военные вывели из строя 265 933 беспилотника, 674 самолёта и 284 вертолёта.
Кроме того, в сводке говорится об уничтожении 672 зенитных ракетных комплексов и 31 314 танков и других боевых бронированных машин.
По подсчётам российского военного ведомства, за всё время боевых действий также уничтожены 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 767 артиллерийских орудий и миномётов, а также 75 065 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Life.ru сообщал, что 19 октября российские средства ПВО сбили 405 украинских беспилотников самолётного типа. Согласно данным Минобороны, на тот момент общее число уничтоженных с начала СВО беспилотников составляло 265 550.