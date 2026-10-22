«Ситуация будет чрезвычайно сложной»: Украина пытается поторопить евроинтеграцию до выборов в ЕС

Украина пытается ускорить переговоры о вступлении в Евросоюз, однако Брюссель отказывается обещать Киеву конкретные сроки. Как сообщает Politico, украинские власти опасаются, что после выборов в ряде европейских стран в 2027 году добиться необходимых политических решений станет значительно труднее.

Киев рассчитывает уже 15 декабря получить согласие на открытие оставшихся переговорных кластеров. Заместитель премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Всеволод Ченцов считает, что затягивать этот процесс нельзя из-за возможного изменения политической обстановки в ЕС.

«Лучше завершить это в нынешнем году, поскольку после этого ситуация станет чрезвычайно сложной с политической точки зрения», — предупредил Ченцов в беседе с Politico.

Украинская сторона также недовольна подходом Еврокомиссии к оценке проведённых реформ. По мнению Ченцова, Брюссель недостаточно учитывает уже достигнутый Киевом прогресс и не предлагает достаточно быстрых решений для продвижения переговоров.

Однако в Евросоюзе не намерены связывать себя конкретными датами. Представитель объединения пояснил Politico, что продолжительность технических переговоров будет зависеть от выполнения странами-кандидатами необходимых требований и темпов реформ.

Таким образом, Киев стремится получить политическое решение до конца года, но пока не располагает гарантиями даже относительно сроков завершения технического этапа переговоров.

Ранее Life.ru сообщал об опасениях Киева из-за выборов во Франции в 2027 году. По данным Politico, украинские власти допускают, что изменение политической ситуации в Европе может привести к заморозке рассмотрения заявки на членство в ЕС.