В Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как в Сети стала распространяться информация о пятилетнем мальчике, который больше месяца не приходит в сознание. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России.

Мать мальчика считает, что причиной стали неправильные действия медиков. В сявзи с этим, региональное управление СК возбудило дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение временно исполняющему обязанности руководителя СУ по Ленинградской области Дмитрию Митяеву. От него требуется отчитаться о текущем статусе расследования, а также о том, какие обстоятельства уже установлены.

Ранее сообщал Life.ru, в Гатчинском районе Ленинградской области задержали бывшего учителя математики Дмитрия Накарякова. Его подозревают в убийстве двухлетнего мальчика и его 58-летней бабушки в Петербурге. Мужчину, которого разыскивали, нашли живым.