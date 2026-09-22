Сколько детей может быть в группе детского сада в 2026 году: новые нормы

Сколько детей разрешено в обычной группе детского сада

Как посчитать максимальное количество детей в группе

Законно ли 30 детей в одной группе детсада

А сколько детей может быть в ясельной группе

Сколько детей может быть в группе с детьми с ОВЗ

Сколько детей может быть в комбинированной группе

Почему в интернете всё ещё пишут про старый СанПиН

Что делать, если кажется, что группа переполнена

Частые вопросы