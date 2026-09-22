Сколько детей может быть в группе детского сада в 2026 году: новые нормы
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Максимум 20 или 25 детей в детском саду? С 1 сентября 2026 года действуют новые санитарные правила. Объясняем нормы для обычных групп и детей с ОВЗ.
Сколько детей может быть в группе детского сада, зависит не от условного лимита в 20 или 25 человек, а прежде всего от площади помещения. Обложка © Валерий Матыцин/ТАСС
Можно ли набрать в одну группу детского сада 25, 30 или даже больше детей? Федерального правила «не больше 20» или «не больше 25 детей» для обычной группы нет. Число воспитанников рассчитывается прежде всего исходя из площади игровой комнаты. Причём с 1 сентября 2026 года в России действуют новые санитарные правила СП 2.4.2.4283-26. Они заменили прежние СП 2.4.3648-20 и будут действовать до 1 сентября 2032 года. СП 2.4.2.4283-26.
Life.ru разобрался, сколько детей теперь может быть в группе и как родителю проверить расчёт самостоятельно.
Сколько детей разрешено в обычной группе детского сада
Новые санитарные правила устанавливают такую минимальную площадь групповой, то есть игровой, комнаты:
С 1 сентября 2026 года на одного ребёнка до трёх лет должно приходиться не менее 2,5 м² игровой площади, от трёх до семи лет — не менее 2 м². Инфографика © Life.ru
При расчёте площадь учитывается без мебели и её расстановки. Отдельные требования есть и к спальне: минимум 1,8 м² на ребёнка до трёх лет и 2 м² — для детей от трёх до семи лет. Текст новых санитарных правил.
То есть число детей зависит от конкретного помещения.
Как посчитать максимальное количество детей в группе
Возьмём обычную группу с игровой комнатой площадью 50 м².
Если детям меньше трёх лет: 50 ÷ 2,5 = 20 детей.
Если детям от трёх до семи: 50 ÷ 2 = 25 детей.
У группы площадью 60 м² расчёт уже будет другим: до 24 детей раннего возраста либо до 30 дошкольников от трёх до семи лет. Поэтому утверждение «по закону в группе детсада максимум 25 детей» неверно. В большой групповой комнате обычная группа может законно оказаться и больше.
Даже 30 детей в одной группе сами по себе не означают нарушения: для дошкольников от трёх до семи лет потребуется не менее 60 м² игровой комнаты. Фото © Владимир Смирнов/ТАСС
Законно ли 30 детей в одной группе детсада
Да, само по себе число 30 не означает нарушения. Например, для 30 детей в возрасте от трёх до семи лет необходимо не менее 60 м² площади групповой игровой комнаты исходя из нормы 2 м² на одного ребёнка. А вот 30 малышей младше трёх лет потребовали бы уже не менее 75 м².
Поэтому, если родителей волнует переполненная группа, главный вопрос следует формулировать не «почему детей больше 25», а «какова площадь групповой комнаты и соблюдается ли норматив площади на одного ребёнка».
А сколько детей может быть в ясельной группе
Для детей раннего возраста — до трёх лет — действует более высокий норматив площади: не менее 2,5 м² игровой комнаты на одного ребёнка. Поэтому при одинаковом размере помещения ясельная группа должна быть меньше группы детей от трёх до семи лет.
Сколько детей может быть в группе с детьми с ОВЗ
Для компенсирующих и комбинированных групп действуют отдельные ограничения. Здесь одного расчёта площади недостаточно. Для групп компенсирующей направленности новые правила устанавливают, в частности:
Для групп компенсирующей направленности действуют отдельные ограничения по числу детей — они зависят от возраста и особенностей здоровья воспитанников. Инфографика © Life.ru
Одновременно должна соблюдаться и установленная норма площади на каждого воспитанника.
В группах с детьми с ОВЗ одного расчёта площади недостаточно: санитарные правила отдельно ограничивают их максимальную наполняемость. Фото © ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Сколько детей может быть в комбинированной группе
Отдельные лимиты предусмотрены для групп, где вместе воспитываются дети с ОВЗ и без них. Для детей младше трёх лет — не более 10 человек, включая максимум трёх воспитанников с ОВЗ. Для детей старше трёх лет максимальная численность зависит от особенностей здоровья включённых в группу детей:
Для разновозрастных компенсирующих или комбинированных групп предел составляет шесть детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет и 12 детей — от трёх лет и старше.
В комбинированных группах число детей зависит в том числе от того, сколько среди воспитанников детей с ОВЗ и какие особенности здоровья у них есть. Инфографика © Life.ru
Почему в интернете всё ещё пишут про старый СанПиН
Потому что правила изменились совсем недавно. СП 2.4.2.4283-26 вступили в силу 1 сентября 2026 года. Одновременно постановление, которым были утверждены предыдущие СП 2.4.3648-20, признано утратившим силу. Действующие санитарные правила.
Поэтому при поиске информации о количестве детей в детсадовской группе важно смотреть не только на дату самой статьи, но и на номер нормативного документа, на который она ссылается.
Что делать, если кажется, что группа переполнена
Для начала родителям стоит выяснить точную площадь групповой игровой комнаты и направленность группы — общеразвивающая она, компенсирующая или комбинированная. После этого расчёт достаточно простой: для ребёнка младше трёх лет требуется не менее 2,5 м² игровой площади, от трёх до семи лет — не менее 2 м².
Если фактическая наполняемость не соответствует санитарным требованиям, вопрос можно письменно задать заведующему детским садом. Санитарные требования обязательны для организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми. Разъяснение о новых правилах.
При отсутствии реакции нарушение санитарных требований можно обжаловать в Роспотребнадзоре, а вопросы организации дошкольного образования — также в органе управления образованием.
Если группа кажется переполненной, родителям стоит выяснить площадь игровой комнаты и сопоставить её с действующими нормативами на одного ребёнка. Фото © Егор Алеев/ТАСС
Частые вопросы
- Сколько детей максимум может быть в группе детского сада?
Единого федерального числа для обычной группы нет. Максимальная наполняемость определяется исходя из площади групповой игровой комнаты.
- Правда ли, что в группе должно быть не больше 25 детей?
Нет. Для детей от трёх до семи лет требуется минимум 2 м² групповой комнаты на ребёнка. Поэтому, например, помещение площадью 60 м² позволяет разместить до 30 детей при соблюдении остальных требований.
- Сколько детей может быть в яслях?
Отдельного фиксированного числа для обычной ясельной группы нет. Для ребёнка младше трёх лет должно приходиться не менее 2,5 м² площади групповой игровой комнаты.
- Изменились ли нормы в 2026 году?
С 1 сентября 2026 года действуют новые СП 2.4.2.4283-26. Они заменили прежние санитарные правила СП 2.4.3648-20.
- Есть ли фиксированный максимум для групп с детьми с ОВЗ?
Да. Для компенсирующих и комбинированных групп предусмотрены отдельные предельные значения в зависимости от возраста детей и характера нарушений.