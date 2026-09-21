Сколько зарабатывает воспитатель детского сада в России в 2026 году Оглавление Сколько получает воспитатель детского сада в 2026 году Почему в интернете называют разную среднюю зарплату воспитателя Сколько воспитатели получают в Москве Сколько воспитатели получают в Санкт-Петербурге Сколько воспитатель получает в регионах Из чего складывается зарплата воспитателя Сколько часов работает воспитатель на ставку Может ли зарплата воспитателя быть ниже МРОТ Где воспитателю платят больше Частые вопросы Сколько зарабатывает воспитатель детского сада в 2026 году: реальные вакансии Москвы, Петербурга и регионов, зарплата на руки и от чего зависит доход. Зарплата воспитателя детского сада сильно зависит от региона, нагрузки и типа учреждения. Обложка © Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

Зарплата воспитателя детского сада в России может отличаться в два-три раза даже при одинаковом названии должности. В сентябре 2026 года работодатели предлагают воспитателям от примерно 40–50 тысяч рублей в ряде крупных региональных городов до 100 тысяч рублей и больше в Москве. При этом единой корректной цифры «средняя зарплата воспитателя по России» назвать нельзя: официальная статистика объединяет воспитателей с другими дошкольными педагогами, а вакансии сильно различаются по региону, нагрузке и типу детского сада.

Life.ru изучил актуальные предложения работодателей на 18 сентября 2026 года и разобрался, сколько сейчас получают воспитатели.

Сколько получает воспитатель детского сада в 2026 году

В Москве на hh.ru на момент проверки было 163 вакансии по запросу «воспитатель детского сада». Среди предложений — 90 тысяч рублей до вычета налогов в государственном учреждении, 93,2–111 тысяч для воспитателя со знанием английского, от 100 тысяч рублей на руки в частном саду и 84,5–100 тысяч до налогов ещё в одном частном учреждении. Проверить выдачу hh.ru.

В Санкт-Петербурге по тому же запросу было 124 вакансии. Государственный детсад предлагал воспитателю без опыта 40–60 тысяч рублей до вычета налогов, другое государственное учреждение — 52,3–70 тысяч на руки. В частном секторе встречались предложения от 50 тысяч рублей. Вакансии в Санкт-Петербурге.

В регионах разброс тоже большой.

Сколько предлагают воспитателям в Москве, Петербурге и других крупных городах России в 2026 году. Инфографика © Life.ru

Это не средняя зарплата по городу, а диапазоны конкретных открытых вакансий на момент проверки. Кроме того, работодатели указывают суммы по-разному: часть — «на руки», часть — до вычета НДФЛ, поэтому напрямую сравнивать каждую цифру нельзя.

Почему в интернете называют разную среднюю зарплату воспитателя

Можно встретить цифры в 35, 45, 55 и даже 70 тысяч рублей — и формально разные источники могут не противоречить друг другу. Одна из причин в методике подсчёта. В статистической отчётности Росстата есть категория «педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования». Но это не только воспитатели. В неё входят также социальные педагоги, дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, методисты, тьюторы и другие сотрудники. Поэтому среднюю зарплату всей этой категории нельзя без оговорок выдавать за среднюю зарплату обычного воспитателя группы. Подробнее о составе категории.

Воспитатели относятся к педагогическим работникам дошкольных учреждений, но официальная статистика включает в эту категорию и другие специальности. Фото © Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

Вторая причина — огромная региональная разница. Один и тот же специалист в Москве, Санкт-Петербурге и региональном муниципальном саду может получать совершенно разные деньги. Поэтому для человека, который хочет понять реальные доходы воспитателя сейчас, полезнее одновременно смотреть официальную статистику региона и свежие вакансии именно в своём городе.

Сколько воспитатели получают в Москве

Москва заметно выделяется на фоне регионов. На 18 сентября среди открытых вакансий были:

воспитатель со знанием английского языка — 93,2–111 тыс. рублей до налогов;

воспитатель в частный детский сад — от 100 тыс. рублей на руки;

воспитатель детей дошкольного возраста в государственном учреждении — от 90 тыс. рублей до налогов;

воспитатель частного сада — 84,5–100 тыс. рублей до налогов;

отдельные позиции — 110 тыс. рублей на руки.

Но из этого не следует, что любой московский воспитатель получает 100 тысяч. В той же выдаче есть более низкие предложения, а доход зависит от учреждения, нагрузки, опыта и дополнительных обязанностей. Актуальные вакансии Москвы.

Сколько воспитатели получают в Санкт-Петербурге

В Петербурге текущая выдача выглядит скромнее. В государственном детском саду воспитателю без опыта предлагают 40–60 тысяч рублей до налогов. В другом ГБДОУ специалисту с опытом от трёх лет — 52,3–70 тысяч рублей на руки. В частных детсадах встречаются вакансии от 50–75 тысяч рублей и выше. Открыть выдачу hh.ru.

Сколько воспитатель получает в регионах

В Казани муниципальные детские сады предлагают в том числе 40–75 тысяч рублей до налогов и 50–75 тысяч на руки. Есть и значительно более высокие предложения — например, 65–130 тысяч рублей до вычета налогов, — но их нельзя считать типичными для всего рынка. Вакансии Казани.

В Екатеринбурге среди муниципальных работодателей встречаются зарплаты 40–50 тысяч, 40–65 тысяч и от 45 тысяч рублей на руки. Частные образовательные центры предлагают и от 70 тысяч. Вакансии Екатеринбурга.

В Новосибирске открыты вакансии примерно от 40 тысяч рублей, а в отдельных муниципальных садах диапазон достигает 70–80 тысяч рублей на руки. Вакансии Новосибирска.

Из чего складывается зарплата воспитателя

Оклад и итоговая зарплата — не одно и то же. По Трудовому кодексу зарплата может включать основную часть, компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты — доплаты, надбавки, премии и другие поощрения. Поэтому две вакансии с похожим окладом в итоге могут давать разный месячный доход. Статья 129 ТК РФ.

Конкретные стимулирующие выплаты зависят от системы оплаты труда учреждения и региона. Поэтому утверждения вроде «первая категория везде автоматически даёт плюс 20%» некорректны: единого федерального процента для всех детсадов нет.

Сколько часов работает воспитатель на ставку

Для большинства воспитателей дошкольных организаций норма педагогической работы за одну ставку составляет 36 часов в неделю. Такая норма установлена приказом Минпросвещения № 269, действующим с 2025 года. Для отдельных категорий воспитателей предусмотрены другие нормы. Норма часов воспитателя.

Это важно учитывать при сравнении зарплат: высокий месячный доход может быть связан не только с более дорогой ставкой, но и с дополнительной нагрузкой.

Для большинства воспитателей детских садов одна ставка составляет 36 часов педагогической работы в неделю. Фото © Sebastian Gollnow/dpa

Может ли зарплата воспитателя быть ниже МРОТ

Федеральный МРОТ с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц. Если сотрудник полностью отработал установленную норму рабочего времени и выполнил свои трудовые обязанности, его месячная заработная плата не может быть ниже установленного минимума. При этом речь идёт именно об общей заработной плате, а не обязательно о размере одного оклада. Федеральный закон о МРОТ на 2026 год.

В некоторых регионах действует собственная минимальная зарплата, поэтому фактическая нижняя граница может быть выше федеральной.

Где воспитателю платят больше

По свежим вакансиям особенно заметны три фактора: город, тип учреждения и дополнительные компетенции. Например, в Москве вакансия воспитателя со знанием английского предлагала до 111 тысяч рублей до налогов. Более высокие предложения встречаются и в частных садах, однако это не означает, что частный сектор автоматически платит больше государственного: всё зависит от конкретного работодателя.

На доход также могут влиять опыт, квалификация, совмещение функций, особые условия работы и дополнительная нагрузка.

Частые вопросы

Какая зарплата у воспитателя детского сада в России в 2026 году?

Единой корректной суммы для всей России нет. В свежих вакансиях крупных региональных городов часто встречаются предложения примерно от 40–50 тысяч рублей, тогда как в Москве многие вакансии находятся в районе 80–110 тысяч рублей. Это не официальные средние, а текущие предложения работодателей.

Сколько получает воспитатель в Москве?

Среди актуальных московских вакансий на 18 сентября есть предложения примерно от 65–70 тысяч до 100–110 тысяч рублей и выше в зависимости от учреждения и условий работы.

Сколько часов должен работать воспитатель?

Для большинства воспитателей дошкольных образовательных организаций одна ставка соответствует 36 часам педагогической работы в неделю.

Где зарплата больше — в частном или государственном саду?

Универсального правила нет. В текущей московской выдаче верхняя часть рынка действительно представлена в том числе частными садами, но государственные учреждения также предлагают высокие зарплаты для отдельных позиций.

Авторы Александра Новоселова