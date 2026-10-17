Сколько зарабатывают дорожные рабочие и машинисты асфальтоукладчиков Оглавление Сколько получает дорожный рабочий в России в 2026 году Сколько получает машинист асфальтоукладчика Почему зарплаты дорожников так сильно отличаются Что делает дорожный рабочий Что делает машинист асфальтоукладчика Можно ли зайти в дорожную отрасль без высшего образования Почему вахта платит больше FAQ Сколько платят дорожным рабочим и машинистам асфальтоукладчиков в 2026 году: зарплаты по вакансиям, вахта, Москва, регионы и факторы дохода. Дорожные рабочие и машинисты асфальтоукладчика во время смены на ремонте дороги. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зарплата дорожника — не одна цифра. В 2026 году у дорожного рабочего можно встретить предложения от примерно 60 тыс. рублей в регионах до 120–150 тыс. и выше при вахтовом графике. У машиниста асфальтоукладчика открытые вакансии в Москве дают ориентиры около 124–200 тыс. рублей в месяц. Разбираемся, откуда такой разброс и за что платят больше.

Сколько получает дорожный рабочий в России в 2026 году

По данным Dream Job, средняя зарплата по должности «дорожный рабочий» в России в 2026 году составляет около 95 тыс. рублей, а чаще всего пользователи сервиса указывают диапазон 55–135 тыс. рублей. У этой оценки небольшая выборка, поэтому её лучше воспринимать как ориентир, а не как официальную среднюю по профессии.

Вахтовый рынок выглядит дороже. Сервис, агрегирующий вахтовые вакансии, в сентябре 2026 года оценивал среднюю предлагаемую зарплату дорожного рабочего примерно в 126 тыс. рублей; верхняя граница среди собранных предложений доходила до 220 тыс. рублей.

Сколько получает машинист асфальтоукладчика

Работа на сложной дорожной технике обычно оплачивается выше, чем базовая позиция дорожного рабочего. В свежей выдаче hh.ru по Москве встречались предложения около 123 840 рублей на руки в месяц и от 200 тыс. рублей на руки. В отдельных предложениях с почасовой оплатой фигурировал диапазон 720–1150 рублей в час.

На региональном и вахтовом рынке встречаются сопоставимые вилки: например, в 2026 году публиковались вакансии машиниста асфальтоукладчика на 130–160 тыс. рублей в месяц и 150–200 тыс. рублей в месяц. Конкретная сумма зависит от графика, объекта и работодателя.

Сколько зарабатывают дорожные рабочие и машинисты асфальтоукладчиков в 2026 году. Инфографика © Life.ru

Почему зарплаты дорожников так сильно отличаются

Регион. В крупных городах и на федеральных объектах ставки обычно выше, чем на локальных работах в небольших населённых пунктах.

Вахта. Работодатель платит не только за профессию, но и за интенсивный график, удалённость объекта и длительные смены.

Квалификация. Машинист спецтехники отвечает за дорогое оборудование и технологические параметры укладки, поэтому его доход обычно выше.

Сезон. Весной, летом и в начале осени объём дорожных работ максимален; вакансии и переработки становятся заметнее.

Налоги и формат объявления. В одной вакансии сумма указана «на руки», в другой — до вычета НДФЛ, а в третьей — за всю вахту. Без этого сравнивать цифры нельзя.

Что делает дорожный рабочий

Это одна из самых широких рабочих профессий в отрасли. В зависимости от разряда и бригады дорожный рабочий участвует в подготовке основания, распределении материалов, устройстве обочин, установке элементов обустройства дороги, ямочном ремонте и вспомогательных операциях при укладке покрытия. На крупных объектах задачи разделены между специализированными бригадами.

Что делает машинист асфальтоукладчика

Машинист асфальтоукладчика управляет техникой во время укладки дорожного покрытия. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Машинист управляет машиной, которая принимает горячую смесь из самосвала, распределяет её по ширине проезжей части и формирует слой заданной толщины и профиля. Работнику нужно контролировать подачу смеси, скорость движения, рабочие органы и взаимодействие с катками. В вакансиях работодатели обычно требуют профильное удостоверение и опыт работы на дорожной технике.

Можно ли зайти в дорожную отрасль без высшего образования

Для рабочих профессий высшее образование обычно не является обязательным. Но для машинистов спецтехники нужны соответствующие документы и обучение, а для инженерных, проектных и руководящих должностей требования будут другими. В отрасли работают и выпускники колледжей, и специалисты с высшим инженерным образованием.

Почему вахта платит больше

Высокая цифра в объявлении часто связана не только с профессией, но и с форматом: проживанием вдали от дома, графиком 6/1 или длинными сменами, сложными климатическими условиями и крупными инфраструктурными объектами. Поэтому 150 тыс. рублей на обычной пятидневке и 150 тыс. рублей за интенсивную вахту — экономически разные предложения.

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FAQ

Сколько зарабатывает дорожный рабочий в 2026 году?

Ориентир по пользовательским зарплатным данным — около 95 тыс. рублей в месяц, но реальные предложения сильно зависят от региона и графика.

Сколько платят дорожному рабочему на вахте?

В сентябре 2026 года агрегатор вахтовых вакансий показывал среднюю предлагаемую зарплату около 126 тыс. рублей, при отдельных предложениях до 220 тыс. рублей.

Сколько получает машинист асфальтоукладчика?

В актуальных вакансиях встречаются суммы примерно 124–200 тыс. рублей в месяц, а отдельные предложения оплачиваются почасово.

Нужно ли высшее образование дорожному рабочему?

Для базовой рабочей позиции обычно нет. Для управления спецтехникой нужны профильное обучение и документы, а для инженерных должностей требования выше.

Авторы Александра Новоселова