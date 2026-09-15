Скулы защитника или мягкий овал: Психологи выявили стереотип об «отцовском лице» у мужчин

Психологи выяснили, что окружающие люди неосознанно оценивают родительский потенциал мужчины по строению его черепа. Феномен получил наименование «отцовское лицо» по аналогии с популярным типажом неспортивной фигуры. Наблюдатели мгновенно навешивают ярлыки о готовности человека заботиться о потомстве, едва взглянув на пропорции его скул и челюсти, пишет Daily Mail.

В ходе экспериментов добровольцам предложили охарактеризовать снимки незнакомцев по шкале семейных качеств. Особое внимание специалисты уделили соотношению ширины и высоты лицевой части. Выяснилось, что массивные черты автоматически вызывают ассоциации с физической силой, доминантностью и надежной защитой от внешних угроз.

Обладатели узких, вытянутых профилей получили диаметрально противоположные отзывы респондентов. Участники опроса сочли таких персон более мягкими, чуткими, ласковыми и готовыми к повседневному уходу за малышами. При этом защитные свойства тонких контуров были оценены крайне низко по сравнению с тяжелыми овалами.

Авторы научной работы объясняют подобное разделение эволюционными механизмами выживания. На протяжении веков развитая костная структура ассоциировалась с высоким уровнем тестостерона и повышенной агрессией в адрес врагов. Человеческий мозг продолжает проецировать эти древние шаблоны на современные социальные роли.

При этом исследователи подчёркивают, что визуальное впечатление полностью оторвано от реальности. Между геометрией черепа и подлинным поведением человека в семье нет никакой доказанной связи. Широкоскулый кандидат вполне может спасовать перед трудностями, тогда как утончённый интеллигент проявит поразительную стойкость.

Тем не менее социальные предубеждения сохраняют колоссальную силу при первых контактах. Ученые намерены продолжить изучение феномена, чтобы определить, как подобные стереотипы влияют на брачный выбор женщин и реальное распределение обязанностей в парах.

Ранее Life.ru рассказывал, что учёные связали вовлечённость отца в воспитание с последующим здоровьем ребёнка. В том исследовании специалисты наблюдали почти за 300 семьями на протяжении нескольких лет.