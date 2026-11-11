Смерть Сергея Соседова: что показало видео падения, причина смерти и почему СК снова проверяет дело Оглавление Что нового известно о смерти Сергея Соседова к 11 ноября Что показало видео последних минут жизни Соседова Какая официальная причина смерти Сергея Соседова Где и когда погиб Сергей Соседов Почему Бастрыкин снова потребовал доклад Что сейчас происходит с уголовным делом Почему после видео появились новые вопросы Правда ли, что Соседова могли отравить Правда ли, что Соседову угрожали перед смертью Убили ли Сергея Соседова Что известно точно, а что остаётся версией Почему дело Соседова снова стало резонансным Что будет дальше Частые вопросы Что известно о смерти Сергея Соседова в Нерюнгри: видео падения, медицинская причина смерти, почему Бастрыкин снова запросил доклад и какие версии пока не подтверждены. Смерть Сергея Соседова: новые обстоятельства падения в Нерюнгри, видео последних минут жизни журналиста и расследование Следственного комитета. Обложка © ТАСС /Сергей Булкин/NEWS.ru, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обстоятельства смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова вновь стали предметом расследования после публикации полной записи с камер гостиницы в Нерюнгри. На видео видно, как 58-летний журналист медленно поднимается по лестнице, останавливается, а затем падает назад. Что именно стало причиной внезапного падения, по самой записи установить нельзя.

Соседов умер 23 сентября 2026 года после тяжёлой травмы головы. Медицинское заключение, показанное 10 ноября в программе «Малахов», указывает на перелом костей черепа и субдуральное кровоизлияние. При этом новые кадры и вопросы участников телепрограммы стали поводом для председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина снова потребовать актуальный доклад о расследовании и проверить прозвучавшие доводы.

По состоянию на 11 ноября Следственный комитет заявляет, что по факту гибели критика расследуется уголовное дело. При этом ранее СМИ сообщали, что 29 октября дело о причинении смерти по неосторожности было прекращено. Каким образом его процессуальный статус изменился после этого, публично не разъяснялось.

Что нового известно о смерти Сергея Соседова к 11 ноября

Главные новые обстоятельства появились после эфира программы Андрея Малахова 10 ноября.

Впервые широкой аудитории показали запись с камеры наблюдения гостиницы «Дархан», где произошла трагедия. Кроме того, в эфире продемонстрировали медицинское заключение о смерти журналиста.

После обсуждения записи Следственный комитет сообщил, что участники программы усомнились в прежних выводах об обстоятельствах произошедшего и указали на возможные расхождения между ранее озвученной версией, видеозаписью и другими материалами.

Музыкальный критик Сергей Соседов погиб 23 сентября 2026 года в Нерюнгри. Новые кадры с камеры наблюдения вызвали вопросы об обстоятельствах его смерти. Фото © ТАСС /Сергей Савостьянов

Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Якутии Виталию Кондратенко представить актуальный доклад о ходе расследования и проверить доводы, прозвучавшие в эфире.

Что показало видео последних минут жизни Соседова

На записи из гостиницы видно, как Сергей Соседов поднимается по лестнице.

Он идёт медленно, держится за перила, затем останавливается на лестничном пролёте. Через несколько секунд критик падает спиной назад.

После падения к нему подбегают находившиеся поблизости люди.

Кадры позволяют увидеть сам момент потери равновесия, но не дают однозначного ответа на вопрос, почему Соседов упал.

Именно это различие принципиально: видео подтверждает падение, но не подтверждает автоматически ни версию преступления, ни конкретную медицинскую причину внезапной потери равновесия.

Какая официальная причина смерти Сергея Соседова

Медицинское заключение, обнародованное в эфире «России 1», указывает, что смерть наступила вследствие тяжёлой черепно-мозговой травмы.

В документе назывались перелом костей черепа и субдуральное кровоизлияние.

Эти повреждения были получены при падении с лестницы гостиницы. После происшествия Соседова доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Таким образом, непосредственная медицинская причина смерти установлена. При этом другой вопрос — что именно вызвало само падение. Публичного окончательного ответа на него пока нет.

Где и когда погиб Сергей Соседов

Трагедия произошла 23 сентября 2026 года в Нерюнгри в Якутии. Соседову было 58 лет.

В город он приехал для участия в конкурсе моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» в качестве члена жюри и остановился в гостинице «Дархан».

Во время нахождения в гостинице журналист упал с лестницы и получил тяжёлую травму головы.

Почему Бастрыкин снова потребовал доклад

Поводом стало новое обсуждение обстоятельств смерти Соседова на федеральном телеканале.

По сообщению Следственного комитета, участники программы поставили под сомнение прежние выводы об обстоятельствах трагедии, указали на расхождения между ранее озвученной версией и видеозаписью, потребовали продолжить расследование и предложили рассмотреть проведение дополнительных экспертиз.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал новый доклад по делу о смерти Сергея Соседова после появления видеозаписи его падения. Фото © ТАСС /Сергей Булкин/NEWS.ru

После этого Александр Бастрыкин поручил представить ему свежий доклад о расследовании и отдельно проверить доводы, прозвучавшие в программе.

Это означает, что обстоятельства смерти Соседова продолжают проверяться следственными органами.

Что сейчас происходит с уголовным делом

Здесь есть важное противоречие в публичных сообщениях.

После предыдущего телевизионного обсуждения смерти Соседова сообщалось о расследовании дела по признакам статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

29 октября СМИ со ссылкой на источник сообщали о прекращении этого дела.

Однако 11 ноября Следственный комитет снова официально сообщает, что региональное управление расследует уголовное дело по факту гибели Сергея Соседова. Бастрыкин требует доклад именно «о ходе расследования уголовного дела».

СК публично не объяснил, отменялось ли решение о прекращении дела, было ли оно возобновлено или речь идёт о другом процессуальном решении.

Поэтому корректная актуальная формулировка: по состоянию на 11 ноября Следственный комитет сообщает, что уголовное дело расследуется.

Почему после видео появились новые вопросы

Главное внимание привлекло состояние Сергея Соседова непосредственно перед падением.

На видео он движется медленно и перед падением неожиданно останавливается.

Некоторые участники телевизионной программы предположили, что журналисту могло резко стать плохо или на него мог воздействовать неизвестный внешний фактор. В эфире звучали в том числе версии об отравлении и других обстоятельствах.

Смерть Сергея Соседова вновь обсуждают после публикации видео из гостиницы в Нерюнгри. Следователи проверяют обстоятельства трагедии и новые доводы. Фото © ТАСС /Денис Бочаров/NEWS.ru

Однако ни одна из этих версий официально не подтверждена.

Видео само по себе не показывает нападения на Соседова.

Комментировавшие запись эксперты также указывали, что она допускает версию резкого ухудшения самочувствия перед падением.

Правда ли, что Соседова могли отравить

Подтверждения этого нет.

В телевизионном эфире приглашённые эксперты и ведущий обсуждали такую возможность, обращая внимание на необычную походку и остановку журналиста перед падением.

Один из экспертов предположил, что подобное состояние теоретически могло быть связано с воздействием неизвестного вещества.

Но официального заключения об отравлении Сергея Соседова опубликовано не было. Поэтому называть отравление причиной гибели нельзя.

Правда ли, что Соседову угрожали перед смертью

Такие заявления действительно звучали от знакомых критика.

Актёр и продюсер Леонид Дзюник утверждал, что незадолго до смерти Соседов получал угрозы из-за своих публичных высказываний.

Это слова знакомого журналиста, а не установленный следствием факт связи угроз с трагедией.

В опубликованных материалах Следственного комитета пока нет заявления о том, что угрозы стали причиной смерти Соседова или что следствие установило криминальный мотив.

Убили ли Сергея Соседова

На данный момент подтверждений убийства нет.

Следственный комитет продолжает проверку обстоятельств смерти Сергея Соседова. Официальных подтверждений версии об убийстве журналиста нет. Обложка © Life.ru

Доступное видео не показывает нападения, а медицинское заключение связывает смерть с травмами, полученными при падении.

При этом Следственный комитет продолжает расследование и проверяет дополнительные доводы, появившиеся после публикации новых кадров.

Поэтому сейчас одинаково некорректно утверждать как то, что Соседова «точно убили», так и то, что все вопросы об обстоятельствах его падения окончательно закрыты.

Что известно точно, а что остаётся версией

Подтверждено

• Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года в Нерюнгри после падения с лестницы гостиницы. • Ему было 58 лет. • Медицинской причиной смерти стала тяжёлая травма головы с переломом костей черепа и кровоизлиянием. • Существует видеозапись последних минут перед падением. • На ней Соседов медленно поднимается по лестнице, останавливается и падает назад. • Следственный комитет на 11 ноября сообщает о продолжающемся расследовании уголовного дела. • Бастрыкин потребовал новый доклад и проверку доводов, прозвучавших после публикации видео.

Не подтверждено

• Что Соседова убили. • Что перед падением его отравили. • Что на него кто-либо физически воздействовал. • Что угрозы, о которых рассказывали знакомые, связаны с его смертью. • Что опубликованная запись позволяет однозначно определить причину падения.

Почему дело Соседова снова стало резонансным

После смерти критика главным объяснением трагедии считалось падение с лестницы.

Однако полная запись момента падения долгое время не находилась в публичном доступе.

После её появления 10 ноября поисковый и общественный интерес резко переключился с самого факта смерти на вопрос: «Почему Сергей Соседов внезапно упал?»

На этом фоне одновременно появились три новых информационных повода: публикация полной видеозаписи; обнародование медицинского заключения; новое поручение Александра Бастрыкина по расследованию.

Именно поэтому расследование смерти музыкального критика снова оказалось в центре внимания.

Что будет дальше

Следственному управлению СК по Якутии предстоит представить руководству ведомства актуальный доклад по уголовному делу и проверить аргументы, озвученные в телеэфире.

СК также получил призывы рассмотреть необходимость дополнительных экспертиз.

Если ведомство опубликует новые результаты экспертиз, изменит квалификацию дела или официально объяснит причину падения Соседова, это станет следующим существенным обновлением расследования.

До этого момента любые версии о преднамеренном убийстве или отравлении остаются предположениями.

Телевизионный интерес к трагедии поддержала и история Анны и Феди в программе Малахова, но связь ребёнка с критиком не подтверждена.

Частые вопросы

От чего умер Сергей Соседов?

Медицинской причиной смерти стали тяжёлые повреждения головы после падения: перелом костей черепа и субдуральное кровоизлияние.

Когда умер Сергей Соседов?

23 сентября 2026 года в Нерюнгри. Ему было 58 лет.

Где погиб Сергей Соседов?

Трагедия произошла в гостинице «Дархан» в Нерюнгри, куда критик приехал для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

Что видно на видео падения Соседова?

На записи Соседов медленно поднимается по лестнице, останавливается на несколько секунд и падает назад. Само видео не объясняет, почему он потерял равновесие.

Почему Бастрыкин снова занялся делом Соседова?

После публикации видео участники федеральной телепрограммы заявили о возможных расхождениях между прежней версией событий, видеозаписью и другими обстоятельствами. Бастрыкин потребовал актуальный доклад и проверку этих доводов.

Расследуется ли сейчас уголовное дело?

Да. По состоянию на 11 ноября СК сообщает, что уголовное дело расследуется. При этом СМИ ранее сообщали о его прекращении 29 октября, а причины изменения статуса публично не объяснялись.

Есть ли доказательства убийства Соседова?

Публично таких доказательств не представлено. Версия преступления обсуждается отдельными участниками и знакомыми критика, но официально она не подтверждена.

Подтверждено ли отравление Соседова?

Нет. Это одна из гипотез, прозвучавших в телевизионном эфире после публикации видео. Официальных результатов экспертизы, подтверждающих отравление, нет.

Авторы Александра Новоселова