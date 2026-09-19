Смертная казнь или пожизненное: В Индии не знают, как наказать зарезавшего трёх женщин россиянина

Разбирательство по делу 31-летнего россиянина Алексея Леонова, которого обвиняют в убийстве двух россиянок и индианки на Гоа, затягивается уже девять месяцев. Как выяснил SHOT, прокурор пока не может определиться с обвинением, от которого зависит возможное наказание — смертная казнь или пожизненное лишение свободы.

Суд по делу россиянина Леонова на Гоа откладывают уже девять месяцев. Видео © Telegram / SHOT

По данным канала, в начале января 2026 года Леонов расправился с двумя 37-летними россиянками — мастером фейс-арта Еленой и дизайнером Еленой, а также с 40-летней индианкой Мридой. Как утверждает SHOT, мужчина одновременно состоял с ними в отношениях.

Суд по делу россиянина Леонова на Гоа откладывают уже девять месяцев. Фото © Telegram / SHOT

Незадолго до произошедшего Леонов пытался избавиться от наркотической зависимости. По информации канала, за несколько дней до убийств он перестал посещать клуб анонимных наркоманов, после чего его состояние резко ухудшилось.

Сейчас расследование убийств, как сообщает SHOT, фактически приостановлено. Судебные заседания откладываются уже около девяти месяцев из-за того, что сторона обвинения не может окончательно определить, какое наказание запрашивать для россиянина.

При этом отдельно состоялся процесс по делу о нарушении миграционного законодательства. На Леонова завели дело за незаконное пребывание в Индии без действительных документов. По данным SHOT, ему грозит до трёх лет лишения свободы и штраф в размере до 265 тысяч рублей.

Родственники погибших россиянок рассказали каналу, что сейчас пытаются найти индийского адвоката, который сможет контролировать ход процесса и помочь сдвинуть дело с мёртвой точки.

За юридическое сопровождение им предложили заплатить около 583 тысяч рублей. По словам близких погибших, такая сумма для семей неподъёмна.

Ранее Life.ru рассказывал о первых подробностях дела Алексея Леонова на Гоа. Тогда сообщалось о задержании россиянина после гибели женщин и расследовании обстоятельств произошедшего.