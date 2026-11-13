Журналистка Ксения Собчак удивилась тому, как дизайнер Артемий Лебедев выглядит на рекламном баннере сервиса «Плати по всему миру». Компания разместила его изображение на главной странице сайта, однако необычная обработка фотографии вызвала у телеведущей вопросы.

«Тема, что это??? Ты вообще в курсе или тебя решили поюзать? Что это за бред у тебя на голове???» — написала Собчак в сторис, обращаясь к дизайнеру.

Скриншот из Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) Ксении Собчак

Баннер появился на сайте компании, которая занимается выпуском платёжных карт для расчётов за границей и оплаты иностранных онлайн-сервисов. При этом официального объявления о совместной рекламной кампании с Лебедевым стороны не делали. Сам сервис, по поступившей информации, отказался комментировать ситуацию.