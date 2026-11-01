Министр иностранных дел России Сергей Лавров иронично прокомментировал поступок своего германского визави Йоханна Вадефуля на встрече G20. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Поводом стал отказ немецкого дипломата позировать для общего кадра. Лавров охарактеризовал это как «дипломатию семейного фото».

«Данные высказывания можно истолковать как насмешку со стороны старейшего по длительности пребывания на посту министра иностранных дел над немецким коллегой, который занимает свою должность всего полтора года», — говорится в публикации.

Эпизод случился во время заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран «двадцатки». Встреча прошла в американском городе Атланта.

Как ранее сообщал Life.ru, Лавров указал на перемену в поведении немецкого министра. По словам главы российского МИД, всего месяц назад Вадефуль сам инициировал переговоры, а на саммите выступил против общей фотографии. Об этом российский дипломат рассказал на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел G20 в Атланте.