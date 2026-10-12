Председатель палаты депутатов Чехии Томио Окамура заявил, что на предстоящем саммите Евросоюза Прага должна выступить за переговоры с Россией о мирном урегулировании на Украине. Об этом он сообщил журналистам после встречи правящей коалиции.

«Я настаивал на позиции, согласно которой мы не должны поддерживать войну на Украине… Мы должны продвигать позицию, что руководство ЕС должно вести переговоры с Россией о мире», — цитирует Окамуру ČTK.

По его словам, предложение прозвучало при обсуждении мандата премьер-министра Андрея Бабиша на саммит ЕС, который пройдёт в Брюсселе в конце недели. Окамура утверждает, что на коалиционной встрече его позиция не вызвала возражений.

Ранее Окамура призывал прекратить военную помощь Киеву. Почти год назад он уже заявлял, что деньги, предназначенные для чешских пенсионеров, людей с инвалидностью и семей с детьми, не должны расходоваться на закупку оружия для Украины.