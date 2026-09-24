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Опубликовано 24 сентября, 16:17

США вернули Сирии 36 древних артефактов стоимостью более $5 млн

Обложка © manhattanda

Обложка © manhattanda

Власти США вернули Сирии 36 древних артефактов общей стоимостью более пяти миллионов долларов. Церемонию репатриации провела прокуратура Манхэттена, которая несколько лет расследовала незаконный оборот культурных ценностей.

Среди возвращённых предметов — массивный известняковый барельеф из Пальмиры, датируемый концом II века нашей эры, а также 14 мозаик, похищенных с древнеримской виллы на территории Сирии. По данным прокуратуры, барельеф был вывезен из Пальмиры в период, когда разграбление археологических объектов в регионе контролировали боевики ИГ*. Позднее его переправили через Дубай.

Ещё 13 артефактов были изъяты из коллекции нью-йоркского Метрополитен-музея. Четыре предмета ранее находились у крупного коллекционера древностей Майкла Стейнхардта, которому в 2021 году пожизненно запретили приобретать новые археологические ценности в рамках соглашения с прокуратурой.

Подразделение прокуратуры Манхэттена по борьбе с незаконным оборотом древностей к настоящему времени вернуло более 6200 культурных ценностей в 40 стран. Общая стоимость обнаруженных им произведений искусства, редких книг и археологических находок оценивается примерно в $495 млн.

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*Террористическая организация, запрещённая в России.

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Александра Мышляева
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