США вернули Сирии 36 древних артефактов стоимостью более $5 млн

Власти США вернули Сирии 36 древних артефактов общей стоимостью более пяти миллионов долларов. Церемонию репатриации провела прокуратура Манхэттена, которая несколько лет расследовала незаконный оборот культурных ценностей.

Среди возвращённых предметов — массивный известняковый барельеф из Пальмиры, датируемый концом II века нашей эры, а также 14 мозаик, похищенных с древнеримской виллы на территории Сирии. По данным прокуратуры, барельеф был вывезен из Пальмиры в период, когда разграбление археологических объектов в регионе контролировали боевики ИГ*. Позднее его переправили через Дубай.

Ещё 13 артефактов были изъяты из коллекции нью-йоркского Метрополитен-музея. Четыре предмета ранее находились у крупного коллекционера древностей Майкла Стейнхардта, которому в 2021 году пожизненно запретили приобретать новые археологические ценности в рамках соглашения с прокуратурой.

Подразделение прокуратуры Манхэттена по борьбе с незаконным оборотом древностей к настоящему времени вернуло более 6200 культурных ценностей в 40 стран. Общая стоимость обнаруженных им произведений искусства, редких книг и археологических находок оценивается примерно в $495 млн.

Ранее Life.ru рассказывал о спасённых от боевиков сирийских артефактах, которые планировали показать в Москве. В экспозицию вошли около 500 предметов доисторического, классического и исламского периодов, найденных на территориях, ранее находившихся под контролем боевиков. Часть экспонатов сирийским специалистам пришлось реставрировать после возвращения из зон боевых действий.