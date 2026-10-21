ST, «Катюша» и девять концертов за четыре дня: Как «Музыка Возрождения» объединила жителей Донбасса

Иногда, чтобы почувствовать себя частью большой страны, достаточно одной песни, искреннего разговора или долгожданной встречи. За четыре октябрьских дня проект «Музыка Возрождения» объединил военнослужащих, молодёжь Донбасса, артистов, журналистов и волонтёров. Девять концертов, встречи в Мариуполе и Донецке, цветы у мемориалов стали частью одной большой истории — о людях, которых объединяют музыка, память и чувство общего дома.

С 14 по 17 октября команда «Музыки Возрождения» проехала по Донбассу с программой, в которой нашлось место и громким концертам, и тихим, очень личным моментам. Артисты выступали перед военнослужащими, общались с молодёжью, отвечали на вопросы о творчестве и собственном пути, а после концертов продолжали разговоры уже без сцены и микрофонов.

Видео © «Музыка возрождения»

В туре приняли участие рэп-исполнитель ST (Александр Степанов), боевая музыкальная группа «Катюша» во главе с Юлией Поленковой, журналист и телеведущая Юлия Розенберг и молодая исполнительница и волонтёр Наталья Павлова, известная как Белка. К мероприятиям также присоединились представители местных СМИ: «Россия 1», «Вести Донецк» и «Оплот ТВ».

Для проекта «Музыка Возрождения» такие поездки — гораздо больше, чем концертная программа. Это возможность поддержать военнослужащих, подарить новые впечатления жителям Донбасса и помочь молодым людям почувствовать себя частью общего культурного пространства. Здесь знакомые песни встречаются с новыми историями, артисты становятся собеседниками, а несколько дней, проведённых вместе, превращаются в воспоминания, к которым хочется возвращаться.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Концертные поездки проходят при содействии Министерства обороны РФ. Молодёжные встречи организуются при поддержке Росмолодёжи, а встреча в Донецке состоялась в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Музыка, которая помогает чувствовать себя дома

Для команды «Музыки Возрождения» возвращение к военнослужащим — не разовая акция, а продолжение отношений, которые складываются от поездки к поездке. Артисты приезжают туда, где их уже знают, помнят и ждут. Здесь концерты становятся возможностью хотя бы ненадолго отвлечься от повседневных забот, услышать знакомые песни, почувствовать внимание и поддержку.

Проведение концертных встреч с военнослужащими организуется при содействии Министерства обороны РФ. Благодаря этому артисты могут приезжать непосредственно к подразделениям, выступать перед бойцами и общаться с ними лично. Для проекта такая возможность особенно важна — не только передать слова поддержки со сцены, но и быть рядом с теми, кому адресованы песни.

Фото © «Музыка возрождения»

14 октября участники тура провели два концерта для военнослужащих. Перед одним из выступлений Юлия Розенберг обратилась к бойцам со словами, в которых прозвучала главная мысль проекта: артисты приезжают не просто исполнить песни, а напомнить, что люди по обе стороны сцены остаются частью одной страны.

«Для нас вы — те герои, о которых раньше мы только читали в книгах, смотрели в кино, а сегодня вы рядом с нами. И артисты, которые приехали к вам, тоже, возможно, раньше были знакомы вам только по телевизору. Сегодня они здесь, чтобы дать вам концерт, показать, что все мы вместе, все мы рядом, все мы едины, и, конечно, поднять настроение», — сказала Юлия Розенберг.

Она также рассказала военнослужащим об агитбригаде, которая с 2022 года выезжает в зону специальной военной операции, и о развитии проекта «Музыка Возрождения», благодаря которому выступления проходят не только перед бойцами, но и для мирных жителей.

На сцене звучали песни, которые уже полюбились военнослужащим. Группа «Катюша» исполнила композиции «А наши парни не водят Майбах», «Лето за лентой», «Не сломаться» и другие произведения своего репертуара. В этих песнях — истории о фронтовых буднях, верности, стойкости и людях, которые остаются рядом несмотря ни на что.

Фото © «Музыка возрождения»

ST (Александр Степанов) представил бойцам свои композиции, в том числе «Луи-Луи», «Сумасшедший русский» и «Счастье любит тишину». Особое место в программе заняла песня «Дай ему сил», связанная с личным опытом артиста и его поездками в зону специальной военной операции.

«Идея песни родилась после одной из поездок в Донбасс: впечатления от встреч и общения с военнослужащими постепенно сложились в строки», — сказал рэпер.

Изначально артист сомневался, стоит ли выпускать композицию, поскольку она отличалась от привычного для его аудитории звучания. Однако, когда ST впервые исполнил её перед бойцами, именно они спросили, почему песня ещё не вышла. Их отклик стал для артиста важным подтверждением того, что эта музыка нужна слушателям.

Для участников проекта такие концерты — возможность не только услышать любимые песни вживую, но и на время отвлечься от военных будней, вспомнить о близких и почувствовать, что о них помнят. А для артистов — возможность быть рядом не на расстоянии экрана или сцены, а лично, разделяя с военнослужащими их время и внимание.

По словам Ильи Вольвича, создателя и руководителя проекта «Музыка Возрождения», такие встречи важны не только как концертные события, но и как способ укреплять общее культурное пространство.

«Наша задача — не просто привозить концерты туда, где их ждут. Мы хотим, чтобы Донбасс и вся Россия ощущали себя единым культурным пространством, без границ, которые порой существуют только в сознании людей. Когда артисты выступают здесь с той же любовью и той же программой, что и в других городах страны, встречаются с молодежью, разговаривают с военнослужащими, узнают истории людей и делятся своими, эти границы постепенно исчезают. Мы создаем не только концертную программу — мы помогаем людям почувствовать, что они часть одной большой культурной семьи», — отметил Вольвич.

Эта мысль отражает более широкую миссию «Музыки Возрождения»: связывать людей не только общими песнями, но и историями, памятью и человеческими отношениями. Для этого важно не просто привозить артистов на концерты, но и создавать встречи, в которых люди узнают друг друга и чувствуют общность.

Встречи, в которых сцена становится местом для диалога

Концертная программа стала лишь одной частью октябрьской поездки. В Мариуполе и Донецке артисты встретились с молодёжью, чтобы поговорить о творчестве, выборе собственного пути, преодолении трудностей и возможностях, которые открываются перед теми, кто готов действовать.

Фото © «Музыка возрождения»

15 октября в Мариуполе на встречу пришли 35 представителей активной молодёжи городского округа: волонтёры, участники музыкальных студенческих коллективов и инициативные ребята города. Разговор получился неформальным: участники спрашивали гостей о музыке, работе на сцене, поиске вдохновения и настойчивости, необходимой для реализации творческих планов. В завершение артисты исполнили для собравшихся несколько песен.

16 октября встреча продолжилась в Донецке. Около 50 молодых людей смогли пообщаться с участниками проекта, задать вопросы и услышать истории из их профессиональной и личной жизни. В организации встреч команде помогала Росмолодёжь. Донецкое мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Для артистов подобные разговоры не менее важны, чем выступления. Здесь нет дистанции между сценой и залом: можно говорить на равных, делиться опытом, обсуждать сомнения и планы, искать ответы вместе.

«Донецк занимает отдельное место в моем сердце: город расцвел, на улицах много людей, машин и молодежи — это очень радостно видеть. Город у вас невероятно красивый. И очень приятно делиться с ребятами опытом, увозить с каждой встречи их истории. Хочется своим присутствием показать, что можно создавать что-то классное, масштабное, чтобы у ребят была возможность для творчества», — поделилась Юлия Поленкова.

Поленкова — сооснователь и руководитель боевой музыкальной группы «Катюша», вокалистка и автор песен. Она окончила Московский государственный институт культуры в 2025 году по направлению эстрадно-джазового мастерства. С 2023 года Юлия выступает в составе группы и участвует в её поездках в зону специальной военной операции.

За свою деятельность она отмечена медалями «Участнику СВО», «Генерал-майор Александр Александров» и «Александр Твардовский». Для неё работа на сцене давно связана не только с музыкой, но и с личным участием в жизни людей, для которых звучат песни «Катюши».

Встречи с молодёжью стали возможностью рассказать и о другом опыте — о том, как личные истории влияют на творчество и почему важно оставаться верным выбранному пути.

«На таких встречах я не впервые — мы приезжаем разным составом артистов и отвечаем на вопросы молодежи. Для меня главным примером стал мой папа: он с самого начала СВО пошел на фронт, и я захотела брать с него пример. На Донбасс я приезжаю очень часто, потому что эти встречи для кого-то действительно полезны — кто-то узнает для себя что-то новое», — рассказала Наталья Павлова, известная под творческим именем Белка.

Павлова — юная певица и волонтёр, участвующая в гуманитарных поездках на Донбасс с 2024 года. Она выступает перед военнослужащими в подразделениях и госпиталях, исполняет собственные песни, среди которых «Я жду папу с войны», «Папины друзья — мои друзья» и другие композиции, в которых личные переживания становятся понятными многим семьям.

Фото © «Музыка возрождения»

Для Белки музыка — ещё и способ поддержать тех, кто проходит через тяжёлые испытания. Во время встречи в Донецке она рассказала, как эмоционально бойцы воспринимают её выступления в госпиталях и как важно для неё чувствовать, что песня действительно помогает людям.

Юлия Розенберг тоже говорила с молодёжью о личном выборе и предназначении. Она родом из Крыма, окончила Крымский федеральный университет, а затем Высшую школу телевидения «Останкино».

С 2015 года Юлия работает с темами, связанными с армией и жизнью военнослужащих. Она была ведущей программы «Часовой» на Первом канале, автором проекта «Круиз-контроль» и ведущей программ «Музыка+» и «Время героев» на телеканале «Звезда». Её профессиональный опыт позволяет говорить о людях и событиях не только как журналист, но и как человек, который много лет встречается с героями своих материалов лично.

«Я родом из Крыма, и когда приезжаю сюда, у меня ощущение, что я приезжаю на родную землю. Здесь я вижу свое предназначение — нести добро и любовь. И главное, что я поняла на этой встрече: мы все едины, мы одна большая страна», — сказала Розенберг.

Ещё один участник тура, ST, известен не только как рэп-исполнитель, но и как поэт и телеведущий. Степанов — артист, попавший в Книгу рекордов за самый продолжительный живой концерт, участник и победитель рэп-баттлов и телевизионных шоу.

Он отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Артист участвовал в рэп-проекте «Битва за респект», выступал в Versus Battle, вёл программу RAPINFO, создал поэтический проект #superСТИХИ и основал музыкальный лейбл Istoria Music.

В его репертуаре — как песни, знакомые широкой аудитории, так и композиции, выросшие из личных впечатлений и встреч. В рамках тура артист делился с военнослужащими именно такой музыкой — той, за которой стоят собственные наблюдения и переживания.

Участники встречи тоже отметили, что возможность поговорить с артистами лично отличает такие мероприятия от обычного концерта.

«Встреча была очень теплая, гости — очень легкие в общении. Мне больше нравятся диалоги на равных: концерты — это здорово, но интересно узнавать о личностях артистов, как они живут, как мыслят, что ими движет. И у нашей молодежи есть все возможности: Россия — страна возможностей, главное — желание. Человек, который ищет, всегда найдет», — рассказала участница встречи Дарья Садах.

Фото © «Музыка возрождения»

Концерты для жителей Донбасса: музыка, которая объединяет

Важной частью октябрьского тура стали выступления для жителей Донбасса, на которых музыка «Музыки Возрождения» объединила местных жителей, молодёжь и поклонников артистов. Если встречи с военнослужащими были наполнены особой близостью и словами поддержки, то концерты позволили разделить эти эмоции с более широкой аудиторией.

16 октября в Донецке на сцене клуба «Кокон» выступил рэпер ST. Концерт собрал около 200 зрителей. Для многих это была возможность услышать любимые композиции вживую, подпевать артистам и провести вечер в атмосфере общего музыкального переживания.

Особое значение имело то, что на концерт смогли попасть и молодые участники встречи с артистами, состоявшейся ранее в тот же день. Благодаря взаимодействию руководителя проекта «Музыка Возрождения» Ильи Вольвича с Росмолодёжью 45 ребят получили возможность продолжить знакомство с артистами уже на концерте. Так разговор о творчестве и собственном пути естественным образом перешёл в музыкальную встречу.

17 октября программа продолжилась в Луганске, где ST выступил в концертном зале «Императорский». Для артиста этот концерт стал ещё одной возможностью встретиться со слушателями Донбасса и исполнить песни, которые объединяют его личный опыт, музыкальный путь и истории людей, с которыми он знакомится во время поездок.

Там, где всегда ждут

15 октября команда проекта провела день с военнослужащими 38-й отдельной гвардейской мотострелковой Витебской бригады. Для «Музыки Возрождения» встречи с бойцами этого подразделения уже стали традицией. Артистов здесь принимают с особой теплотой, ждут их возвращения и стараются окружить заботой. После выступлений участники тура получают цветы и подарки, а общение продолжается за пределами концертной программы.

У бригады есть и собственная история встреч с творческими коллективами: небольшой музей с фотографиями артистов и гостей, которые приезжали сюда в рамках проекта «Музыка Возрождения». Эти снимки сохраняют память о людях, которые находили возможность приехать к военнослужащим и разделить с ними частичку мирной жизни.

У группы «Катюша» теперь есть здесь и символический дом. Такую табличку бойцы сделали для уже полюбившегося музыкального коллектива.

В этот раз поездка получилась особенно насыщенной. Помимо концерта, участники тура прошли на полигоне «курс молодого бойца». Для артистов это стало возможностью ближе познакомиться с повседневной реальностью военнослужащих и увидеть условия, в которых проходят их будни.

Для группы «Катюша» такие выступления — важная часть работы. Коллектив выезжает к военнослужащим с мая 2023 года, исполняет песни о стране, близких, стойкости и повседневной жизни людей на передовой. За это время группа дала десятки концертов в Донбассе.

Её репертуар включает как авторские песни, так и композиции, которые находят отклик у самой разной аудитории. В поездках музыканты не ограничиваются выступлениями: они общаются с бойцами, участвуют в волонтёрских инициативах и возвращаются туда, где их ждут.

В этот раз артисты вновь получили от военнослужащих тёплый приём. После выступлений бойцы подарили группе «Катюша» и Розенберг большие букеты цветов. Были и другие подарки — блокноты с изображением Юлии и термосы. Для команды такие знаки внимания становятся личным подтверждением того, что встречи важны обеим сторонам.

Фото © «Музыка возрождения»

На следующий день, 16 октября, концертная программа продолжилась в Донецке. А 17 октября у артистов был особенно насыщенный день. Изначально в расписании значились два выступления для военнослужащих, однако по просьбе бойцов участники проекта также присоединились к марш-броску и провели ещё два дополнительных концерта.

В этот день на полигонах выступали все: ST, группа «Катюша», Наталья Павлова и Юлия Розенберг. Музыка звучала в разных форматах — от песен под гитару до привычных концертных номеров. Для артистов это была возможность быть рядом с военнослужащими не только во время запланированной программы, но и в те моменты, когда сами бойцы просили продолжить встречу.

Память, которая объединяет

В поездке нашлось место и для тихих, сосредоточенных моментов. После концертов группа «Катюша» и Юлия Розенберг возложили цветы к мемориалам в Донецке, в том числе к памятнику Иосифу Кобзону, уроженцу города, и мемориалу Александру Захарченко.

Цветы, подаренные бойцами после выступлений, артисты решили оставить у мемориала Иосифа Давыдовича Кобзона. Для Юлии Поленковой он остаётся примером чести и достоинства. Этот жест стал продолжением человеческой истории, начавшейся на концерте: подаренные цветы не просто сопровождали артистов в дороге, а обрели новый смысл, став знаком памяти и благодарности.

Юлия Розенберг, говоря о первых защитниках Донбасса и Александре Захарченко, подчеркнула значение людей, которые встали на защиту региона. Для неё возможность почтить их память — важная часть поездки, в которой музыка соседствует с уважением к истории и людям, чьи судьбы связаны с Донбассом.

Возложение цветов стало очень личным моментом поездки. Воспоминания о тех, кто внёс свой вклад в историю Донбасса, переплелись с благодарностью военнослужащим. Для участников тура это был способ выразить уважение не только словами и песнями, но и поступком.

Как тур увидели журналисты

Важной частью октябрьской поездки стала работа журналистов, которые сопровождали события и рассказывали о них аудитории за пределами концертных площадок. Сюжеты и публикации помогли показать разные стороны проекта: выступления перед военнослужащими, встречи с молодёжью, разговоры с артистами и атмосферу, которая складывалась в течение четырёх дней.

15 октября «Оплот ТВ» подготовил материал о встрече артистов с молодёжью в Мариуполе. 16 октября журналисты «России 1» записали интервью в Донецке, а «Оплот ТВ» освещал встречу с молодёжью. 17 октября съёмочные группы «Оплот ТВ» в Донецке и «России 1» в Луганске работали на пресс-подходах перед концертами.