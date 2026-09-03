Строители храма Никиты Михалкова столкнулись с неожиданной проблемой под землёй

Строительство храма Рождества Христова в центре Москвы столкнулось с серьёзными техническими трудностями на этапе закладки фундамента. О ходе работ режиссёр Никита Михалков рассказал в интервью РИА «Новости».

«Мы залили платформу, основу. Эта работа оказалась намного сложнее, чем казалось. Когда начали копать, обнаружилось огромное количество кабелей стратегических телефонных связей и так далее», — сказал он.

Из-за этого технику применить было невозможно, и рабочим пришлось вручную очищать участок, аккуратно укладывать кабели в защитные конструкции и лишь после этого засыпать котлован. Сейчас основание готово, залита бетонная плита.

Само здание возведут из дерева. Эскизный проект разработал главный художник театра Юрий Купер. Чтобы постройка соответствовала канонам русского деревянного зодчества, команда Михалкова постоянно консультируется с представителями церкви.

Режиссёр признался, что для него особенно радостно видеть, как именно в центре столицы появляется деревянный храм. Будущая церковь расположится рядом с театром «Мастерская 12» Никиты Михалкова, где он занимает пост художественного руководителя.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы обязал театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова выплатить банку 55 тысяч рублей. Театр вправе представить возражения в течение десяти дней после получения приказа. В пресс-службе учреждения заявили, что официальных документов от банка и суда пока не получали, поэтому дать полную информацию по делу не могут.