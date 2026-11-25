Белокалитвинский городской суд Ростовской области оштрафовал на 100 тысяч рублей начальника подземного участка подготовительных работ шахты «Садкинская» Павла Кузнецова. Его признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности, после которого при проведении взрывных работ пострадали горняки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Несчастный случай произошёл 31 января 2026 года в Белокалитвинском районе. По материалам дела, Кузнецов, отвечавший за проведение взрывных работ, выдал наряд на доставку взрывчатых материалов, подготовку и проведение подрывных работ. Однако при их выполнении были допущены нарушения требований промышленной безопасности, в результате чего произошёл несанкционированный взрыв.

Трое работников получили телесные повреждения, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Ранее сообщалось, что в целом при январском происшествии пострадали четыре человека.

Суд признал начальника участка виновным по части 1 статьи 217 УК РФ — в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В качестве наказания ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.