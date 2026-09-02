Суд заочно приговорил политолога Снеговую* к 7 годам за фейки об Армии России

Суд в Москве заочно приговорил политолога Марию Снеговую* к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Снеговую* признали виновной в распространении заведомо ложных сведений о действиях Вооружённых сил РФ. Мотивом преступления, согласно материалам дела, стала политическая ненависть.

Слушания проходили в Савёловском суде без участия подсудимой, поскольку она находится в розыске. На время процесса фигурантке заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в мае 2025 года Снеговая* опубликовала на своей странице в одной из соцсетей недостоверную информацию о ходе специальной военной операции. Эти данные она подала как правдивые.

Наказание составило 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо основного срока, осуждённой запретили администрировать сайты в интернете в течение 4 лет.

Мария Снеговая* — политолог и экономист, кандидат экономических наук, PhD по политологии (Колумбийский университет). Занимается исследованиями посткоммунистических стран и политической ситуации в России, сотрудничала с вузами и аналитическими центрами США. В 2023 году Минюст РФ признал её иноагентом, а в 2026 году она была включена в список экстремистов Росфинмониторинга и объявлена в розыск МВД.

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