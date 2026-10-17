Сын заказал отцу проститутку, но тот лишился 40 тысяч рублей

В Новокузнецке 50-летний мужчина решил воспользоваться интимными услугами, попросив собственного сына найти ему подходящую женщину. Однако вместо романтической встречи он лишился около 40 тысяч рублей и едва не оказался должником по кредиту на миллион. Об этом сообщили в городской полиции РЕН ТВ.

Как выяснили правоохранители, 23-летний сын зарегистрировал отца на специализированном сайте, оставив его номер телефона. Вскоре мужчине позвонила незнакомка и предложила оплатить услуги заранее. Сначала она попросила перевести 1,5 тысячи рублей, а после получения денег потребовала ещё 15 тысяч.

На этом этапе новокузнечанин заподозрил неладное и решил отказаться от встречи. Однако собеседница не собиралась просто так его отпускать. Она попросила назвать код из СМС, и мужчина выполнил её просьбу.

Вскоре ему пришло уведомление о попытке оформить кредит на миллион рублей. Одновременно с банковского счёта исчезли около 40 тысяч. Испугавшись дальнейших потерь, пострадавший обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание предусматривает шесть лет лишения свободы. Личность подозреваемой сейчас устанавливают.

Ранее в Пензенской области 18-летний житель Сердобского района перевёл мошенникам 822 тысячи рублей, пытаясь договориться об интимной встрече. После звонка по объявлению он внёс 8 тысяч рублей предоплаты, затем 49 тысяч «за защиту девушки», а потом под разными предлогами у него выманили ещё 765 тысяч.