Танки, атомная бомба, интернет: 5 предсказаний Герберта Уэллса, от которых становится не по себе Оглавление 160 лет со дня рождения отца научной фантастики Как Уэллс предсказал танки — «Сухопутные броненосцы» (1903) Военная авиация задолго до войны — «Война в воздухе» (1908) Атомная бомба, названная по имени — «Освобождённый мир» (1914) «World Brain» — идея глобальной сети знаний (1938) Как Уэллс назвал прообраз смартфона и предвидел крах Гитлера FAQ — ответы на частые вопросы Сколько лет было бы Герберту Уэллсу в 2026 году? Правда ли, что Герберт Уэллс сам придумал термин «атомная бомба»? 21 сентября легендарному писателю Герберту Уэллсу исполняется 160 лет. Как отец научной фантастики предсказал танки, авиацию, атомную бомбу и интернет — в материале Life.ru. 160 лет со дня рождения Герберта Уэллса: как он предсказал интернет и атомную бомбу. Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia / Джордж Чарльз Бересфорд, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

160 лет со дня рождения отца научной фантастики

Герберт Джордж Уэллс родился 21 сентября 1866 года в городке Бромли неподалёку от Лондона в семье бывшего садовника, ставшего владельцем лавочки фарфоровых изделий, и был четвёртым ребёнком. В детстве он сломал ногу, поэтому много времени проводил дома и увлёкся чтением. Из-за болезни отца рано пошёл работать: был помощником аптекаря и торговца, учителем. В 1888 году закончил Лондонский университет, а еще через три года получил два ученых звания по биологии и стал преподавателем точных наук в колледже. Тогда же он начал писать статьи, а в 1893 году профессионально занялся журналистикой.

Первым художественным произведением Уэллса стал фантастический роман «Машина времени», вышедший в 1895 году, благодаря которому он сразу же получил известность и мировое признание.

Уэллса можно было назвать одним из первых футурологов — то есть тем, кто путём научного анализа тенденций настоящего прогнозирует возможное будущее. Многие поклонники писателя полагают, что он в точности предсказал многие нынешние технологии. В его произведениях действительно встречается такая тенденция — о чем и расскажем.

Герберт Уэллс — родоначальник жанра научной фантастики. Фото © ТАСС / The Granger Collection

Как Уэллс предсказал танки — «Сухопутные броненосцы» (1903)

В рассказе «Сухопутные броненосцы» 1903 года Уэллс описал огромные бронированные боевые машины, способные двигаться по пересечённой местности, преодолевать окопы и поддерживать наступление пехоты. Впервые танки в бою (от английского tank — «цистерна», так их подписывали для конспирации) применила британская армия в битве на Сомме Первой мировой войны 15 сентября 1916 года.

Конечно же, с появлением «самоходного экипажа» идеи о создании бронированной боевой машины витали в воздухе уже давно. Ещё в 1898 году в США попробовали сконструировать трицикл Davidson-Duryea с пулемётом «Кольт-Браунинг». Уэллс мог «поймать» тренд и усовершенствовал идею, хотя сам писал, что «эти неповоротливые машины мне не по душе». Он также считал, что скоро необходимость в пехоте вообще отпадёт. Но мы видим, что штурмовые формирования сохраняются спустя много лет.

Как Герберт Уэллс предсказал появление танков. Фото © topwar

Военная авиация задолго до войны — «Война в воздухе» (1908)

В романе Уэллса «Война в воздухе» 1908 года авиация превращается в самостоятельную военную силу, а города подвергаются воздушным атакам.

Тогда самолётостроение было буквально в зачатке: первый полёт американцев братьев Райт состоялся в 1903 году. Однако Уэллс понял, что летательный аппарат станет не просто средством передвижения или разведки, а оружием, способным радикально изменить войну. При этом он полагал, что подобное будет примерно к 2000 году.

Но эпоха воздушных бомбардировок настала намного раньше: её открыла атака бельгийской крепости Льеж немецкими дирижаблями в августе 1914 года — в самом начале Первой мировой войны. Британскую столицу также бомбили. Первый налёт на Лондон произошёл 8 сентября 1915 года, далее к цеппелинам присоединились бомбардировщики «Гигант». Впоследствии Уэллс признавал, что промахнулся со временем. Но на фоне того, что другие авторы жанра «будущей войны» того времени плохо представляли, насколько технологии изменят характер боевых действий, его позиция выделялась.

Атомная бомба, названная по имени — «Освобождённый мир» (1914)

В романе «Освобождённый мир» (The World Set Free), написанном в 1913 году и опубликованном через год, Уэллс описывает оружие, которое прямо называет atomic bombs — «атомные бомбы». В гипотетическом 1956 году их сбрасывают с самолётов, а действие основано на высвобождении энергии атома. До реальных Хиросимы и Нагасаки оставалось более 30 лет.

Уэллс не просто фантазировал, а опирался на тогдашние исследования радиоактивности, например, на книгу химика Фредерика Содди «The Interpretation of Radium» 1909 года. Он подумал: если атомы содержат огромный запас энергии, что будет, если научиться освобождать её чрезвычайно быстро?

Примечательно, что так литература могла повлиять на реальную технологию. Американский физик Лео Силард прочитал роман Уэллса в 1932 году, а через год сформулировал идею ядерной цепной реакции. Историки науки отмечают эту связь, но было бы преувеличением утверждать, что Уэллс изобрёл атомную бомбу.

Как Герберт Уэллс описал атомную бомбу и ввёл это название. Фото © Wikipedia

«World Brain» — идея глобальной сети знаний (1938)

В 1930-е годы Уэллс развивал идею World Brain — «Всемирного мозга»: постоянно обновляемого глобального хранилища человеческих знаний, доступного людям независимо от их местонахождения.

Это, конечно, не техническое описание Интернета. Писатель не предсказывал компьютеры или браузеры, а, скорее, предвидел социальную функцию, которую позднее стали выполнять Интернет и поисковые системы: единая глобальная информационная среда, в которой знания постоянно обновляются и становятся широко доступными. Современные исследователи прямо сопоставляют его World Brain с последующим развитием информационных технологий.

Как Уэллс назвал прообраз смартфона и предвидел крах Гитлера

Уэллс считал, что скоро вся радиосвязь, за исключением военной, отомрёт. Зато проводные телефоны станут, по его мнению, неотъемлемой частью быта: «Хозяйка дома, вооружившись трубкой и не двигаясь с места, уже будет иметь в своём распоряжении местных поставщиков и все крупные лондонские магазины, театральную кассу, почтовую контору, извозчичью биржу, доктора...». Чем не наш нынешний смартфон с приложениями от такси до онлайн-шоппинга и записи к врачу?

Но следует отметить, что тогда телефонная связь переживала интенсивное развитие — и многие, не только Уэллс, полагали, что теперь «на проводе» будут все вокруг. Также мы делаем ретроспективную интерпретацию: знаем современную технологию и обнаруживаем у писателя что-то похожее на неё.

Уэллс описывал не технологию как таковую, а принцип или последствия её применения. Его интересовало не столько «какой будет машина через 50 лет», сколько «что произойдёт с обществом, войной, городами и политикой, если такая машина появится». Свои прогнозы он рассматривал довольно трезво, признавая, что не может быть прав во всём.

Но добавим ещё парочку интересных совпадений. Уэллс довольно скептически относился к заявлениям о непобедимости Вермахта, называл Гитлера «крикливым пигмеем» и писал: «Им грезится, будто немецкие войска великолепно оснащены и безупречно выучены. То рассуждают о броске через Балканы, то о планах уничтожения России... Проходит неделя за неделей, а фантом все остается фантомом, и ни одно из этих предсказаний не сбывается — по очень простой причине. А причина та, что ничего этого немцы осуществить не могут. Их пушки, их снаряжение слишком несовершенны».

Немецкая армия оккупировала Югославию и Грецию, но ненадолго, а крах их замысла поражения России известен всем. Фантаст также упоминал, что Западная Европа не сможет без российских ресурсов. Сам он бывал нашей стране трижды: в 1914, 1920 и 1934 и беседовал с Лениным и Сталиным.

Писатель отмечал в своих «Предсказаниях»: «Рядом с ныне признанными формами брачной жизни, под прикрытием которых будут практиковаться и все другие формы семейного сожительства, будет существовать ещё многочисленное и непостоянное население, спаривающееся почти во всех возможных формах половых сожительств...». То есть наряду с Олдосом Хаксли с его «Дивным новым миром» Уэллс фактически попал в нерв нынешней западной повестки.

FAQ — ответы на частые вопросы

Сколько лет было бы Герберту Уэллсу в 2026 году?

В 2026 году исполняется 160 лет со дня рождения Герберта Уэллса. Писатель родился 21 сентября 1866 года, умер 13 августа 1946 года.

Правда ли, что Герберт Уэллс сам придумал термин «атомная бомба»?

Да, Герберт Уэллс в романе «Освобождённый мир» упомянул смертоносное радиоактивное оружие, которое назвал «атомная бомба». Лео Силард прочитал роман в 1932 году, а через год сформулировал идею ядерной цепной реакции.

Авторы Екатерина Субботина